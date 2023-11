El milagro que necesita Alcaraz para desbancar a Djokovic y hacerse con el número uno

La clasificación ATP vuelve a actualizarse este lunes y lo hace en una de sus últimas veces en un 2023 en el que la lucha encarnizada entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, por el número uno del mundo, parece que caerá, sin remedio, del lado del tenista serbio. El título de Nole en el Masters 1000 de París-Bercy le deja con una ventaja casi definitiva en el ranking, hasta el punto de que Alcaraz necesita prácticamente un milagro en las ATP Finals para poder finalizar en el top-1 como ya hiciera en 2022.

En estos momentos, Novak Djokovic es el número uno del ranking ATP, con un montante total de 11.445 puntos, y una ventaja de 2.990 sobre los 8.455 puntos que atesora Carlos Alcaraz. La distancia puede parecer insalvable y está muy cerca de serlo, pero hay un mínimo resquicio por el cual Djokovic aún no puede cantar victoria en lo que al número uno del mundo se refiere, de aquí al final de 2023.

El único torneo oficial ATP que queda por celebrarse tanto para Alcaraz como para Djokovic –después jugará las finales de la Copa Davis– son las ATP Finals, la conocida popularmente como Copa de Maestros, que se disputa en Turín del 12 al 19 de noviembre. Allí debería producirse la confirmación de que Novak Djokovic vuelve a acabar una temporada como número uno del ranking, pero Carlos estará, en primer lugar buscando el título y también esperando, sin demasiada confianza por lo complicado de la situación, un tropiezo mayúsculo de Djokovic que le pudiera dar un premio inesperado.

Las cuentas de Djokovic para asegurar el nº1

Gracias a la brillante victoria en el Masters 1000 de París-Bercy, Novak Djokovic cuenta con una ventaja sobresaliente a estas alturas de la temporada, siendo ya matemática en cuanto a la protección del número uno del ranking ATP con todos los tenistas a excepción de Carlos Alcaraz. Sin embargo, con respecto al jugador murciano, a Nole sólo le hace falta una victoria en las ATP Finals, torneo que se disputa bajo el formato round-robin que asegura tres partidos para cada tenista participante.

En caso de que Novak Djokovic, que no quedará encuadrado en el grupo de Carlos Alcaraz en el torneo disputado en Turín, gane uno de los tres partidos de la fase inicial de las ATP Finals, no importará el resultado del español, ni aunque este gane el torneo de maestros con Nole eliminado antes de llegar a las semifinales. Este panorama, que visto el estado de forma de ambos jugadores, no parece el más probable, no daría tampoco a Alcaraz el número uno, algo que sólo se produciría si gana la Copa de Maestros y Djokovic completa un pleno de derrotas en sus tres encuentros.

Alcaraz desiste del número uno

Sabedor de que su estado actual, en lo tenístico y en lo mental, no es el óptimo, Carlos Alcaraz ya dio por perdido el número uno del mundo a final de 2023 en el momento en que quedó eliminado, en segunda ronda, del Masters 1000 de París-Bercy. «Después de esta derrota no tengo opciones, todas las que tenía para acabar número uno al final del año se han ido. No vamos a pensar eso, creo que oportunidades hay cero», vaticinó Alcaraz, quien aún no sabía que Djokovic saldría campeón del torneo parisino, complicando al máximo la batalla definitiva en las ATP Finals.