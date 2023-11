Federer cumple su sueño y ficha a Carlos Alcaraz para la Laver Cup

Carlos Alcaraz debutará en una de las competiciones de tenis más aclamadas, que sufrió un bajón en la última edición y que trae al mejor fichaje posible para relanzar el evento. El tenista español jugará la Laver Cup 2024, después de que Roger Federer le haya convencido para ponerse al frente del Team Europe en un duelo, estilo Ryder Cup que bate a los mejores tenistas del viejo continente con los del resto del mundo.

La sexta edición de la Laver Cup dejó bastantes dudas, debido a la baja de las principales estrellas del circuito ATP, sobre todo en lo que respecta al equipo europeo, el Team Europe, pero Roger Federer, propietario del torneo junto a su agente Tony Godsick, ya ha dado el golpe encima de la mesa que todos esperaban, en forma de fichaje de relumbrón para la Laver Cup 2024.

Alcaraz estará en la Laver Cup 2024, que se disputará del 20 al 22 de septiembre en el Mercedes-Benz Arena de Berlín y lo hace como el primer jugador anunciado para esta edición, y que liderará, a la espera de conocer al resto de tenistas participantes, al equipo europeo que estará capitaneado por otra leyenda, el sueco Bjorn Borg.

Carlos Alcaraz will make his debut for Team Europe at Laver Cup Berlin 2024, to be held at Mercedes-Benz Arena from September 20-22.

— Laver Cup (@LaverCup) November 8, 2023