Federer medita volver al tenis para jugar «exhibiciones»

Roger Federer se retiró oficialmente del tenis hace algo más de un año. El tenista suizo, que continúa muy ligado al circuito, recibió un gran homenaje en el Masters 1000 de Shanghái que se está celebrando esta misma semana. A sus 42 años, el helvético reconoció que sigue preparándose para volver a coger la raqueta y jugar alguna exhibición de un deporte que tantas alegrías le ha dado durante dos décadas.

«He intentado ir al gimnasio cuatro veces por semana, algo que todavía no me creo que esté haciendo. En casa tengo algunas máquinas que compré justo una semana después de la Laver Cup de Londres. Por fin, al terminar mi carrera, tenía un gimnasio, un poco raro al hacerlo ya retirado, así que ahora tengo que utilizarlo. No juego mucho tenis así que tengo que ser cuidadoso con lo que como. Todavía me gustaría jugar algunas exhibiciones, así que quiero mantenerme en forma», decía Federer tras recibir un espectacular homenaje en China.

Sobre la actividad que realiza en el gimnasio: «Hago de todo. Cardio, algo de pesas, la parte central del cuerpo, lo que es bueno para la espalda. Tienes que ir con cuidado. Cuanto menos te mueves, más te duele el cuerpo, así que pienso que es algo siempre positivo estar en movimiento. Me hace sentir mejor, eso seguro».

Por otro lado, el ex número 1 del mundo reconoció que sigue a diario el circuito, pese a tener poco tiempo para ello: «Sigo los resultados casi a diario. Me gusta saber lo que ocurre. Sobre todo, veo ‘highlights’, quizá voy a YouTube y miro cuatro o cinco minutos para tener la sensación del partido. Es complicado para mí ver un encuentro completo porque no tengo mucho tiempo».

Tiempo en familia

Y es que Federer, con cuatro hijos, ahora está disfrutando de su familia después de no haber podido hacerlo como le gustaría durante su exitosa carrera deportiva. «Por ejemplo, en la final de Wimbledon, vi tan solo un par de juegos porque estábamos con los niños ocupados. En cierto momento, miré para poder decir que vi un poco de ella. Por supuesto que tenía curiosidad, miraba los marcadores de vez en cuando, pero es complicado que me siente a verlo. Estoy feliz de que fuera un gran partido, me encanta cuando surgen nuevas historias”.

Por último, Federer habló sobre el público asiático. Un público que siempre le ha tratado de la mejor manera y que ahora no puede disfrutar por su retiro en el mundo del tenis: «Antes solía tener una sola maleta llena de cosas que me regalaban. A veces recibíamos cuadros y esas cosas que ocupan mucho espacio. Te pueden esperar en cualquier sitio, en el club, en el hotel, en el sótano del hotel… Están por todos lados y no les importa esperar. Nunca olvidaré cuando vine las primeras veces. No salía del hotel hasta las 4 de la tarde, Mirka salía a por un café y les decía que no saldría hasta esa hora, pero estaban felices de esperar».