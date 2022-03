Nikita Mazepin no conducirá el Haas esta temporada. El piloto ruso ha sido despedido por el equipo estadounidense como factor derivado de la invasión de Rusia a Ucrania. Su padre Dmitri Mazepin, oligarca y amigo de Vladimir Putin, pagaba religiosamente a la escudería una cantidad próxima a los 15 millones de euros para asegurar el asiento a su hijo, quien ahora tendrá que cedérselo a Pietro Fittipaldi.

El ruso, que acaba de cumplir 23 años, era conocido en la Fórmula 1 por ser el peor piloto de largo de toda la parrilla como atestiguan sus resultados y sus accidentes de la última temporada. Su mejor posición fue el decimocuarto puesto que logró en Azerbaiyán esta temporada.

Después del inicio del ataque ruso sobre territorio ucraniano, el equipo Haas decidió tapar los colores de la bandera rusa que iban en su monoplaza. Ahora con este movimiento, el patrocinio de Uralkali se caerá previsiblemente en un coche que sólo acepta pilotos jóvenes, aunque de pago como es también Mick Schumacher.

Pese a que la FIA, intentó no discriminar a Mazepin admitiendo que pudiese correr con bandera neutra, su equipo ha decidido tomar medidas para que no siga pilotando su monoplaza no aceptando el dinero de su padre. Dmitri amenazó al equipo en 2021 con dejarle sin financiación a mitad de temporada tras varios tirones de orejas públicos a Nikita.

Ahora los Mazepin se tendrán que buscar otro cobijo donde competir con este portazo de la Fórmula 1. Años atrás, Dmitri intentó adquirir sin éxito la escudería Force India y ahora han visto cómo el equipo Haas se ha tomado la revancha con Nikita.

Fernando Alonso, Carlos Sainz o Lewis Hamilton pueden respirar a partir de ahora más tranquilos tras el despido de uno de los peores pilotos de pago que se recuerdan. Veremos si el nieto de Emerson Fittipaldi, Pietro, supera el listón inolvidable que ha dejado el ruso.