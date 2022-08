Mathias Pogba revela que su hermano contrató a un brujo para lesionar a Mbappé

Continúa la guerra entre la familia Pogba. Una vez que saliera a la luz el vídeo de Mathias en sus redes sociales declarando que iba a destapar una trama que hay detrás de su hermano, publicó en la noche del domingo una serie de mensajes haciendo alusión a Kylian Mbappé, advirtiéndole que Paul había contratado a un brujo para lesionarle: «Kylian, ¿ahora entiendes? No tengo nada negativo en tu contra, mis palabras son por tu bien, todo es cierto y comprobado, el ‘marabú’ se sabe! Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería, ¡nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti!».

Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabou est connu! Désolé de ce frère, un soi disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi! — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

En primera instancia, Mathias confirmaba en sus redes sociales que los abogados del futbolista de la Juventus le habían denunciado por un intento de extorsión. «La gente verá que no hay más cobarde, más traidor y más hipócrita que tú en esta tierra».

Pero todo esto viene de antes, el campeón del mundo con Francia, según RMC Sport, declaró en la Oficina Central del Crimen Organizado hace unas semanas denunciado que había sido víctima de una banda organizada en la que se encontraban algunos amigos de la infancia, incluso con Mathias Pogba dentro de ella, reclamándole un total de 13 millones de euros.

Según argumenta Mathias Pogba, este estuvo muy cerca de ir a prisión por al ser acusado por su propio hermano de pertenecer a dicha banda criminal organizada que amenazaba al ex del Manchester United: «Paul, realmente querías callarme por completo para mentir y enviarme a prisión, lo sospeché. A diferencia de ti tengo suficiente para probar mis palabras y tus mentiras. Te lo vuelvo a decir: ¡hermano, manipular a la gente no es bueno! No se trata de dinero: me implicaste. Casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huía y quieres hacerte el inocente»