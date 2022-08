Guerra total en la familia Pogba. Mathias Pogba ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales anunciando que va a dar información próximamente sobre su hermano Paul, sobre Rafaela Pimienta, abogada del jugador y heredera del imperio de Mino Raiola y, sorprendentemente, sobre Kylian Mbappé. Este comunicado ha sido emitido en cuatro idiomas (francés, inglés, italiano y español) para poder llegar al mayor número de personas.

«Hola a todos, soy Mathias Pogba, les anuncio que pronto haré grandes revelaciones sobre mi hermano y Rafaela Pimienta, su abogada, su amiga, su confidente y la que hoy llamamos la más poderosa del fútbol, y a la que mi hermano llama su segunda madre. Para aquellos que no me conocen soy futbolista profesional y también el hermano mayor del campeón mundial Paul Pogba, que actualmente juega en la Juventus de Turín después de una etapa decepcionante en Manchester United.

Actualmente mi hermano se está recuperando de una lesión con el objetivo de participar en la futura Copa del Mundo que se jugará en poco tiempo. Estoy haciendo este vídeo hoy y me estoy embarcando en esto porque creo que el público francés, italiano e inglés, así como la afición de mi hermano y más aún la selección francesa, la Juventus, sus compañeros de equipo y sus patrocinadores merecen saber ciertas cosas para tomar una decisión de si merece la admiración, el respeto y el cariño del público. Si merece su lugar en la selección francesa y el honor de jugar en la Copa del Mundo, si merece ser un titular en la Juventus y si es una persona de confianza, que cualquier jugador merece tenerlo a su lado y, por último, si es digno de ser un representante y modelo para la juventud del mundo, para la clase trabajadora y las grandes marcas.

Lo que aprenderás sobre Rafaela Pimienta, la abogada del famoso Mino Raiola, te permitirá hacerte una idea de su indignidad, su profesionalismo, su lealtad y de si merece tomar el relevo de Mino Raiola. Esto permitirá a los jugadores del equipo y a sus clientes saber si merece representarlos y velar por sus intereses y por los futuros jugadores que buscan agentes para sus futuros contratos. ¿Rafaela Pimienta y su equipo realmente se preocuparán por ellos y sus familias y si son opciones viables?

Creo que lo que tengo que decir puede interesa a mucha gente. Además, también les contaré cosas sobre Kylian Mbappé, la estrella del fútbol mundial, y habrá elementos y muchos testimonios para confirmar mis palabras. Es probable que todo esto sea explosivo y haga mucho ruido.

También asumo que tienes muchas preguntas y te estás preguntando las razones de mis acciones. Todo se sabrá a su debido tiempo», termina su comunicado el hermano de Pogba».

Los abogados de Paul responden

Por su parte, los abogados de Paul Pogba no han tardado en responder a las palabras de su hermano y denuncian un intento de extorsión: «La respuesta de los aludidos a las palabras de Mathias no se haya hecho esperar. «Lamentablemente, las recientes publicaciones de Mathias Pogba en las redes sociales no son una sorpresa y siguen a otros intentos durante un periodo prolongado de tratar de extorsionar a Paul Pogba.

Los hechos han sido denunciados a la policía italiana y francesa hace un mes y no habrá más comentarios sobre las investigaciones en curso. Los abogados de Paul Pogba, Yeo Moriba (madre de Mathias y Paul) y Rafaela Pimenta»