Mateo Joseph confiesa que nunca dudó: «Siempre he querido jugar con España»

Mateo Joseph nació en Santander el 19 de octubre de 2003 y nunca ha dudado de que su sueño era jugar con España, a pesar de haber jugado hasta diez encuentros con las categorías inferiores de Inglaterra. Padre inglés y madre española, ahora juega en el Leeds United, en la Championship inglesa, y el pasado jueves debutó con la selección española sub-21 en Jerez. Lo hizo con derrota, pero cumpliendo un sueño de pequeño. Su ídolo es Fernando Torres y fue él quien dio el paso para jugar con su país de nacimiento.

Mateo Joseph se crio en las categorías inferiores del Racing de Santander y desde ahí dio el salto a la cantera del Espanyol, donde el Leeds se fijó en él para llevárselo a Inglaterra, el país de su padre. Con la selección inglesa, este espigado delantero de 20 años, ha llegado a jugar hasta diez partidos en categoría sub-20. Participó de hecho en el último Mundial sub-20 con los Three Lions.

Pero el sueño de Mateo Joseph siempre fue jugar con España. La llamada llegó en esta primera convocatoria del año con Santi Denia, y no dudó en acudir, ya que fue él quien puso la primera piedra. El delantero del Leeds ha elegido jugar con el país donde se crio de pequeño. Frente a Eslovaquia en Jerez disputó 45 minutos y debutó con la selección española sub-21. Un comienzo en la selección de un talento muy a tener en cuenta para el futuro.

Tras el partido, Mateo Joseph atendió a los medios de comunicación en la zona mixta de Chapín y afirmó que siempre ha querido jugar con España tras la pregunta de OKDIARIO: «Estoy muy contento porque es un día muy importante en mi carrera. Debutar con España es lo que quería desde pequeño. Las sensaciones son que me he esforzado y lo he dado todo, pero habrá que mejorar algunos detalles. Al final no es cuestión de ofrecer (por parte de la Federación). Desde pequeño me he criado en España, he estado con mi familia en España y era lo que quería desde pequeño. Estoy muy feliz de que se haya podido dar así».

Mateo Joseph también desveló que fue el quién dio el paso de jugar con España, poniéndose en contacto con la Federación: «Primero se lo transmití todo a la Federación inglesa. Quería jugar con España. Y posteriormente hablé con la Federación española. Luego vino la llamada de Santi Denia. Soy yo el que da el paso y el que llama a la Federación. Era mi mayor sueño desde pequeño. Sería increíble jugar unos Juegos, ya que con trabajo todo es posible».

Santi Denia hizo autocrítica

Santi Denia atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Chapín tras la derrota de la selección española sub-21 contra Eslovaquia en el primer compromiso de España en este 2024. El encuentro en Jerez era amistoso, pero las sensaciones del combinado español tras caer 0-2 no fueron nada positivas.

«Está claro que nos toca mejo

rar. Tenemos que corregir cosas. Hemos empezado bien, ha habido varias partes en el partido. Hemos tenido varias ocasiones para ponernos por delante. Pero ellos, en una jugada aislada, se han adelantado y ya la dinámica del partido ha cambiado. Hemos tenido ocasiones. Pero en el segundo tiempo ha sucedido lo mismo. Tenemos que mejorar», señaló el seleccionador nacional.

«No sé si mucho, pero sí tenemos que mejorar, sobre todo para lograr la victoria contra Bélgica el martes. Seguimos creyendo en este grupo. Tenemos un buen equipo, Tenemos que conseguir que sigan creyendo en el mensaje. Estoy pensando en el partido de Bélgica. En recuperar a los jugadores. Queda mucho para los Juegos», continuó Santi Denia.

Santi Denia cumplió 200 partidos en Jerez: «La valoración siempre es positiva. Trabajo en la mejor Federación que existe, soy un privilegiado. Tengo que dar las gracias. Es muy bonito tener a estos 23 jugadores. El sabor de boca es malo, siempre me gusta ganar».

«Todos los que han debutado lo han hecho muy bien. Tenemos mucho futuro con estos chicos, alguno de 2004 y 2005. Pueden llegar a jugar incluso este Europeo y el siguiente», culminó el seleccionar.