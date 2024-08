Massa no supera que Alonso fuera mejor que él: «Fue uno de los días más tristes de mi vida…»

Felipe Massa sigue sin superar que Fernando Alonso fuese mejor que él en aquella carrera de Alemania en el Mundial de Fórmula 1 del año 2010. El ex piloto brasileño cree que merecía ganar aquel Gran Premio y afirma que fue «el día más triste» de su vida.

«Nadie me dijo que no era el mismo. Obviamente, me criticaron mucho en la prensa porque después de mi accidente, no volví a ganar una carrera en Fórmula 1, pero me quedé cerca varias veces. Desafortunadamente, se me negó la victoria en Alemania, el 25 de julio de 2010, el día que hacía exactamente un año de mi accidente en Hungría», señaló Felipe Massa dejando claro que la victoria en aquella carrera tendría que haber sido para él y no para Fernando Alonso.

Y es que el brasileño sigue sin aceptar que Fernando Alonso fuese más rápido que él: «Fue uno de los días más tristes de mi vida. Después de eso, viví un periodo diferente, porque ya no tenía más un coche competitivo para luchar por victorias, como sí tenía antes».

«No siento que nada haya cambiado, en el sentido de cómo era antes y cómo soy hoy. Sí puedo decir que hoy respeto mucho más la vida, tanto la mía como la de los demás. Nunca piensas que vaya a pasar nada, pero cuando pasa, valoras mucho más la vida. Yo valoro la mía al 100%, la agradezco cada día y espero tener mucho camino por delante para seguir disfrutando y pilotando, qué es lo que me gusta hacer», dijo Felipe Massa.

Alonso fue más rápido que Massa

Ya han pasado catorce años de aquella carrera de julio de 2010 en Alemania. Felipe Massa iba primero en aquella carrera representando a Ferrari y su compañero de equipo era el español Fernando Alonso. La escudería italiana le dijo por radio que «Alonso es más rápido que tú», dejándole claro que el asturiano iba pilotando con más ritmo y tenía que ganar la carrera para seguir peleando el Mundial con Vettel.

Una mítica frase que Massa sigue sin olvidar a pesar de los años. El ex piloto brasileño sentía en aquel momento que Ferrari le había impedido ganar esa carrera y a día de hoy no ha cambiado de opinión. La realidad es que Fernando Alonso era mucho más rápido y la escudería italiana quiso evitar una pelea sobre la pista entre sus dos pilotos.

Un año antes de aquella carrera, Felipe Massa sufrió un grave accidente y pasó varios días en coma. Un accidente que le marcó la vida para siempre. El ex piloto brasileño es habitual en no olvidar los temas del pasado, ya que también opina que en 2008 debería ganado el Mundial. Un tema que llevó a juicio para quitarle a Lewis Hamilton su primer mundial.

«Siempre dije que lucharía hasta el final. Como la FIA y la Fórmula 1 han decidido no hacer nada, buscaremos reparación para esta injusticia histórica en los tribunales. El asunto está ahora en manos de los abogados y están plenamente autorizados a hacer lo que sea necesario para que se haga justicia en el deporte», dijo Felipe Massa.