Martín se lleva la primera pole del año en Qatar y Márquez saldrá sexto con la Ducati

Jorge Martín se ha llevado la primera pole de la temporada en el Gran Premio de Qatar de MotoGP 2024, con Marc Márquez sexto en su primera clasificación con la Ducati de Gresini Racing. El piloto madrileño tumbó a todos sus rivales en su primera vuelta lanzada y pese a los intentos de sus rivales, nadie logró batirle. Su amigo Aleix Espargaró saldrá segundo con Bastianini tercero. Bagnaia partirá desde la segunda fila junto al ocho veces campeón del mundo.

Jorge Martín ponía el listón muy alto desde el inicio con un 1:50.7 de salida, pulverizando el récord de la pista marcado por Pecco Bagnaia en los test de Qatar (1.50.9). El del Pramac no quiso especular y firmó un auténtico tiempazo de primeras, que es un segundo más rápido que la pole de Marini en noviembre (1:51.7). Martinator pasaba el rodillo en su primera vuelta lanzada y mandaba un aviso a todos sus rivales.

Ese tiempo fue suficiente para llevarse la primera pole del año en MotoGP en el trazado de Losail. Muchos fueron los que lo intentaron, pero ninguno logró mejorar el registro del de San Sebastián de los Reyes. Pecco firmó un 1:50.9 pero saldrá quinto ya que pisó el límite de la pista y pierde dos posiciones. Así el top-3 lo formarán Martín, Aleix Espargaró y Enea Bastianini. El 89 lo coge donde lo dejó el año pasado manda un aviso a navegantes tumbando a todos los favoritos.

Marc Márquez lo intentó en su última vuelta lanzada en Qatar. El leridano venía en casco rojo en los tres primeros sectores, rozando la pole, pero perdió un poco de tiempo en el último tramo y eso le costó la pole. El de Gresini tuvo mucho chattering en las últimas curvas que le hizo perder unas décimas suficientes para no estar ni si quiera en primera línea. Finalmente saldrá desde la segunda fila, en sexta posición, justo detrás de Bagnaia, en un trazado que no se le da muy bien.

Por su parte, Pedro Acosta partirá desde la octava posición en su primera carrera en MotoGP. El rookie tiró de las dos KTM en su última vuelta lanzada y eso le ayudó a Binder para situarse en la primera fila. Justo por detrás tendrá a Álex Márquez, que saldrá noveno. Aunque la gran ‘sorpresa’ la ha dado la Aprilia de Il Capitano, que estuvo a punto de no meterse en la Q2 y ahora comenzará segundo, muy cerca de Martinator, el gran dominador.

The rookie can! ✅@37_pedroacosta qualifies an astonishing 8th place on debut in the most competitive #MotoGP field ever! #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/CzVablvy6W

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 9, 2024