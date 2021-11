María Vicente (Hospitalet, 2001) es, pese a su juventud, una de las figuras del atletismo español. Pero quiere mucho más. Aplicada y ambiciosa, la heptatleta busca ser referente para las niñas que empiezan en el atletismo y para ello es consciente de que debe seguir potenciando su trabajo de la mejor manera posible. Después de un año más que positivo en el que debutó en unos Juegos Olímpicos, la atleta atiende a OKDIARIO para hablar de la vida de una deportista de élite y del papel de la mujer en la alta competición.

Pregunta: Acabó un año de grandes experiencias en 2021 y ya está preparando 2022…

Respuesta: «Estoy muy contenta con todos los entrenos que estoy haciendo esta temporada. Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, ganando fuerza y cuando sepa meterlo todo en el mismo camino las cosas irán mejor. El año pasado fue una temporada super buena, no me puedo quejar, estuve en el Campeonato de Europa en pista cubierta, representé a España en el Campeonato de Europa de Naciones, estuve en los Juegos también, algunas competiciones no acabaron de salir como me hubiese gustado pero el balance en general es super positivo, he aprendido muchísimas cosas. Muy contenta y sobre todo con muchas ganas de más».

P: Participó en sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio. ¿Cómo fue la experiencia?

R: «La experiencia deportiva, empecé con una primera jornada super buena, el 200 pude hacerlo mejor pero en el cómputo general fue muy buena. El primer día salí con aspiraciones y sueños de luchar por el diploma olímpico pero al final unos Juegos Olímpicos no tienen nada que ver con un mitin, un Campeonato de España porque los horarios son diferentes. Me fui a dormir a las 12 de la noche y me desperté a las cinco de la mañana, se me hizo grande, me pesó mucho y al día siguiente no pude rendir como hubiera esperado. El resumen total es súper positivo porque pese a no haber conseguido una marca o un puesto como el que buscaba he aprendido muchas cosas que me van a ir muy bien de cara a los Juegos de París 2024.

La estancia allí me lo pasé súper bien, tuve la suerte de ir con mi compañera de entreno, Teresa Errandonea, y con muchos amigos del CAR, lo pasamos súper guay a pesar de que había muchas restricciones dentro de la Villa podíamos, entre comillas, hacer lo que quisiéramos. Íbamos a pasear, a comprar… lo típico. Tengo muy buen recuerdo, una experiencia inolvidable».

P: Desde hace años se le considera como una de las esperanzas del atletismo español, pese a su juventud. ¿Siente esa presión?

R: «Intento manejarlo de una forma diferente. No lo veo como que la gente pone presión en mí para que lo consiga sino que la gente cree en mí, cree que puedo conseguirlo y eso me da muchos ánimos para seguir luchando por lo que yo quiero y por transmitir a los demás. Poco a poco estamos empezando a introducir el atletismo en el mundo, a ser más visible, y todo lo que podamos hacer nosotros llamará a más gente y lo haremos más grande que es lo que queremos».

P: ¿Cuáles son sus próximos objetivos?

R: «Considero que he conseguido grandes cosas hasta ahora, pero todas han sido en categorías menores. Quiero dar el salto a la categoría absoluta, intentar luchar por medallas, por puestos de finalista en grandes europeos, mundiales y por qué no en los Juegos de París o Los Ángeles luchar por medallas y dejar mi nombre por todo lo alto».

P: María Vicente es heptatleta, pero esto le abre puertas a participar y desarrollarse en competiciones individuales. ¿Qué camino seguirá en el futuro?

R: «Siempre he pensado que nunca digas nunca, pero mi objetivo es seguir con el heptatlon y el triple salto que el año pasado no pude hacer por lesiones o porque empezaba a entrenarlo, pero este año quiero empezar a competir en ello, y empezar a compaginar estas dos, aunque en realidad son ocho, pruebas, todo lo que pueda».

P: ¿Cómo valora el papel y el peso actual de la mujer en el deporte de alta competición?

R: «Yo creo que estos años se está viendo un poco más que no sólo importa el deporte masculino, como hay muchas chicas, mujeres que estamos haciendo grandes cosas. Justo en atletismo la medalla que conseguimos fue de Ana Peleteiro, entonces al final estamos dando visibilidad al deporte femenino, con la ayuda de Iberdrola que nos ayuda a difundirnos, estamos dejando nuestra huella en la sociedad y personalmente me encantaría llegar a ser una referente para todas aquellas niñas que quieran probar el atletismo, las pruebas combinadas o el deporte en general, porque creo que aporta muchísimos valores y experiencias a la vida. Animo a todas las niñas y niños que prueben y disfruten de la competición».

P: En un deporte como el atletismo, ¿hasta qué punto es clave el apoyo de los patrocinadores?

R: «El apoyo de los patrocinadores para nosotros es casi esencial. El atletismo es un deporte minoritario, no trascendemos mucho más allá que si conseguimos medallas o títulos y el hecho de que las marcas o la gente crea en nosotros, nos apoye y el boca a boca de cualquier persona, de los medios nos ayuda mucho a trascender. Aunque sea un deporte minoritario yo, desde lo poco que llevo aquí, veo que hemos estado creciendo, que la gente habla de nosotros cuando hay europeos. Poco a poco estamos empezando a calar en la mente de la gente y espero que esto siga así. Venimos muy fuerte desde abajo, viene una época de atletismo muy buena y a ver si conseguimos enganchar a la gente como muchos otros deportes lo han conseguido».

P: ¿Ha vivido alguna escena discriminatoria o machista como atleta?

R: «Justo el atletismo yo creo que es de los deportes menos discriminatorios en ese sentido. Entrenamos chicos y chicas juntos y una competición la gana el que llega antes sea chico o sea chica. En ese sentido no hay tanta rivalidad o tanta diferencia por el sexo, vas a aplaudir igual al chico que salte siete metros como a la chica que salte cinco, gana el mejor. Lo tenemos tan interiorizado entre nosotros, estamos todo el día juntos, en los entrenos los chicos obviamente me ganan pero hacemos un pique en longitud, nos damos un metro y medio y a ver quién gana es más entretenido, nos incluimos unos con los otros. En el atletismo no se ve tanto la diferencia a la hora de entrenar, de competir y de estar».

P: ¿Dónde se ve María Vicente en 2024?

R: «Si soñamos soñamos a lo grande y me gustaría verme subida al podio de los Juegos. No sabría decirte en qué escalón pero sobre todo disfrutando de la experiencia, disfrutando compitiendo, haciéndole a mi entrenador, a mi grupo de entreno todo el camino fácil para llegar hasta allí. Estar encima del podium también para agradecer a todo el mundo y que se vea reflejado el apoyo, sin muchísima gente yo no podría estar ahí ni aquí ahora mismo. Ojalá ese sueño se cumpla y en París podamos disfrutar de una medalla».