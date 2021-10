Siempre con una sonrisa en la boca. Cara de niño, pero con 30 años ya cumplidos y mucho camino recorrido. Y tranquilo, muy tranquilo. No es para menos, está en uno de los mejores momentos de su carrera. Así llega Marcos Alonso (Madrid, 1990) hasta la zona que ha habilitado la RFEF en la ciudad deportiva del Inter de Milán para realizar una entrevista con OKDIARIO.

El ambiente por la casa de España en Italia es muy bueno. No es para menos. No todos los días se gana a la campeona de Europa en su país para meterse en una final. Nuestro protagonista también está feliz. No recibía la llamada de la Selección desde octubre de 2018 y en su regreso se marcó un auténtico partidazo. Con su despliegue físico se hizo dueño de la banda izquierda y creó muchos problemas a una Italia que se vio superada.

Pregunta: Qué partidazo ante Italia.

Respuesta: Sabíamos que teníamos que hacer un gran partido. Ellos venían en un gran momento. Estamos muy contentos por la victoria, por el partido de todos y por estar en una final.

P: Lo celebraron mucho.

R: Sin duda hacía falta una victoria así. En la Eurocopa ya merecimos un poco más, pero el resultado no reflejó lo que pasó en el partido. Esta vez fuimos superiores en todo momento y estamos muy contentos.

P: ¿Qué les dijo Luis Enrique?

R: Llegué un poco tarde y me lo perdí (risas).

P: ¿Le sorprendió ser titular?

R: Estaba preparado para jugar y estoy muy contento por la oportunidad. Pude ayudar al equipo.

P: ¿Cómo se sintió?

R: Me sentí muy bien. Hemos empezado también bien en la Premier y estoy contento de poder estar aquí. Ahora toca pensar en el domingo, que tenemos una final importante.

P: ¿Les impresionó tanto Gavi como a los aficionados y la prensa?

R: Llama la atención que jugará con esa personalidad y ese carácter un chaval de 17 años. Estamos contentos de tenerle aquí. Tendrá futuro.

P: ¿Qué le ha faltado para ser un habitual de la selección española?

R: No lo sé. Es una pregunta para los seleccionadores y no para mí.

P: Luis Enrique dice que no lee la prensa. ¿Y usted?

R: La verdad es que no. En Inglaterra la prensa inglesa no la sigo mucho y la española un poco más, pero de otros equipos.

P: ¿Entiende tantas críticas a Luis Enrique?

R: No las entiendo, pero hay que aceptarlas. Es el fútbol de hoy en día y hay que vivir con ello. Cada uno lo lleva a su manera. Hay gente que prefiere no leerlo como ha dicho el míster y hay gente que sí. Cuando juegas bien eres muy bueno y cuando pierdes eres el peor. Hay que estar concentrados y darlo todo por la Selección.

P: ¿Luis Enrique es el seleccionador perfecto para esta Selección?

R: Para mí es un gran entrenador y lo está demostrando con su trabajo.

P: Ha cambiado mucho su vida en el Chelsea en los últimos meses.

R: Lo más importante que ha cambiado ha sido el entrenador. Tuve un tiempo complicado, pero otra estoy vez muy contento de estar de vuelta y ayudar al equipo. Esperemos que sea un gran año.

P: ¿Qué le pide Tuchel?

R: Depende un poco del partido y del rival. Cada semana preparamos los encuentros de una manera. El Chelsea es un equipo muy completo que no tiene una única forma de jugar.

P: ¿Estuvo muy cerca de salir el pasado verano?

R: La verdad es que no. Desde que llegué en cada mercado se habla mucho, pero yo renové con la intención de quedarme mucho tiempo. Estoy muy contento allí.

P: Ha sido noticia por dejar de hincar la rodilla en señal de protesta contra el racismo y en cambio se señala la pegatina que dice “no al racismo”. ¿Por qué lo ha hecho?

R: Hay que respetar la opinión de cada uno. No porque no pongas la rodilla eres un racista y tampoco por ponerla eres un defensor a ultranza de cualquier causa. Cada uno tiene que tener sus propias ideas y defenderlas a su manera.

P: Dividido en tres etapas, lleva nueve años en la Premier. ¿Es el mejor campeonato del momento? ¿Hay mucha diferente con la Liga?

R: Ahora mismo la Premier está fuerte. Es un fútbol distinto, el físico es mejor, el tiempo que tienes con el balón… Ahora mismo es el referente de Europa.

P: Tras el partido Luis Enrique se quedó sin respuesta cuando le dijeron que España jugaba mejor que el Barcelona y el Real Madrid, al contrario de lo que pasa en otros países. ¿Usted tiene respuesta para esto?

R: Es una pregunta complicada. Algún día la Selección no jugará tan bien y Barça y Madrid sí. Eso depende de muchas cosas y no creo que yo pueda contestar.

P: ¿Le gustaría regresar algún día a España?

R: Algún día volveré, aunque no sé si acabaré jugando en España o no. Estoy muy contento en Inglaterra, pero sí que me gustaría regresa a casa.

P: Salió con 19 años del Real Madrid tras jugar un único partido con el primer equipo. ¿Fue complicado?

R: La verdad es que no. Yo sabía lo que quería, que era jugar, y en el Madrid iba a ser complicado. Tras el debut tuve una pequeña lesión que me complicó, llegó el verano y tuve muchas ofertas. Decidí irme a la Premier, que era una liga que me apetecía, y no me arrepiento.

P: Pero viendo la progresión de otros canteranos que juegan de lateral como Carvajal o Miguel Gutiérrez, ¿no le queda esa espinita de no haber esperado?

R: De verdad que no. Tenía las cosas muy claras, quería salir, quería jugar y estoy en un equipo como el Chelsea en el que he ganado muchas cosas.

P: ¿Ha estado alguna vez cerca de volver al Real Madrid?

R: No.