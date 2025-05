La mano derecha de Laporta acusa al Real Madrid de favores arbitrales existiendo el caso Negreira

Varios días después del Clásico, con el triunfo en su bolsillo y con la Liga prácticamente sentenciada, desde el Barça se sigue hablando del partido ante el Real Madrid en boca de la mano derecha de Joan Laporta, Enric Masip. El ahora asesor del presidente culé expuso sus dudas con los arbitrajes, poniendo el foco en el Real Madrid y un supuesto favor hacia ellos… olvidando por el completo que el ‘caso Negreira’ está en los tribunales.

«Yo desde pequeño he tenido la sensación de que al Barça siempre le acababa pasando algo y quedas como victimista. Cuando pierdes y te quejas del árbitro siempre dicen que lo haces porque has perdido», comenzaba explicando, en un tono victimista, el asesor de Laporta, señalando al Real Madrid: «Creo que es bueno que a pesar de ganar puedas explicar las cosas que no tienen sentido. Es verdad que los otros también hacen presión por otras vías, el Barça a veces debe ser mucho mejor que el otro, porque siempre pasan imponderables en un partido, como pasó en Milán o como el Madrid, que pudo llegar a hacer el 4-4. Si acabaras perdiendo la Liga lo que dice la historia es que ellos tienen una más, no se recuerda el cómo».

Pero Enric Masip se deja de rodeos y apunta directamente al equipo blanco, acusándolo de favor arbitral pero con una clara laguna de los años que desde el club culé se mantuvo lo que hoy se conoce como ‘caso Negreira’: «Históricamente el Comité de árbitros ha sido del Real Madrid, ya sean como socios o lo que sea. A nosotros nos han intentado ensuciar con el caso Negreira, pero no lo han conseguido. No ha habido ningún resultado que nos beneficiara. No tenía influencia en ninguna designación ni con ningún resultado. No se lo cree nadie, incluso hablando con gente del Real Madrid te lo reconocen».

El asesor de Laporta, en declaraciones a La Taverna del Barça, apunta también a lo sucedido antes de Clásico de la final de Copa del Rey con el Real Madrid: «Lo que hicieron antes de la final de Copa, la presión que hicieron, al final acabaron consiguiendo lo que querían. El Barça no es un equipo protestón, pero contra el Madrid se pudo ver y es muy evidente la presión que hacen contra el árbitro. Es un tema de estilo. Incluso en la época de Xavi, Iniesta, Messi ya se veía. El VAR ha pasado de una herramienta buena a liar incluso más, es por la presión».

Otros temas que no son Negreira

«Primero se tiene que acabar ganando. Esta Liga la estoy disfrutando mucho, por como hemos jugados y cómo hemos salido satisfechos, incluso en Milán. Flick no cae del cielo, os recuerdo que en enero, con el tema de las inscripciones, había gente de la oposición que nos estaba diciendo que el club estaba en extinción y que no había proyecto. Se han dicho animaladas», resalta Masip sobre los problemas de confianza que ha generado el Barça este año también, pese a que deportivamente haya brillado el equipo: «Hoy en día podemos estar contentos. Es la misma plantilla que el año pasado con Dani Olmo, pero este entrenador le ha sacado un jugo impresionante. Físicamente, nosotros que advertíamos de esto desde hacía tiempo, el Barça le ha pasado por encima a Atlético o Real Madrid. Esto es mérito del proyecto. Todo esto, junto a la vuelta al Estadi en breve, nos hace estar muy contentos».

Sobre la posibilidad de adelantar las elecciones, Masip responde: «Si me lo preguntáis a mí, yo diría que si lo estás haciendo bien y debes acabar tu proyecto lo acabas, pero si piensas que debes hacer otra cosa pues convocas»

«Estoy muy orgulloso de que mi papel es el de gestionar y asesorar, pero yo no tomo la decisión de si hay que cambiar a un entrenador, fichar a un delantero centro o echar a alguien, pero tengo mi opinión. Yo siempre digo una cosa, yo de fútbol sé lo justo, como la mayoría de mortales, pero no como los profesionales que hemos tenido y tenemos en el club. Pero de competir sí que entiendo y bastante, porque he tenido entrenadores y he ganado muchas cosas para que así sea», destaca Enric Masip, que defiende su labor y cargo, zanjando: «Yo lo que hago es dar min opinión, no analizar con Deco ni con Bojan. Cuando yo veo que a los equipos le faltan algo mi obligación, a pesar de que a veces no quedo bien, es decir lo que pienso. Es lo que a veces me pasa con el Presidente, con mis amigos, hijos… no tengo dos caras. No he venido al Barça a hacer amigos, sino a ayudar a que el equipo vaya para arriba».