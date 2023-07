Enric Masip: «A Laporta le digo que no beba Coca-Cola y le aparto de los dulces»

Enric Masip es la mano derecha de Joan Laporta. Como asesor, y su propia palabra lo dice, asesora al presidente del Barcelona en todos los asuntos que le compete al máximo mandatario del conjunto azulgrana. Ahora, ha concedido una entrevista donde repasa la actualidad del club y habla de algunos temas personales del que considera un gran amigo.

Uno de los primeros y más importantes temas a tratar fue la delicada situación financiera que atraviesa el Barcelona: «Lo heredado en la parte económica es tan salvaje… Has de gestionar el día a día y ganar títulos. Si no fichas, no ganas, si no ganas, no generas…».

Luego, Enric Masip habló de la presión que está viviendo y sufriendo Laporta, lo que le ha llevado a un sobrepeso más que visible: «Mucha gente dice, mira qué gordo… pero la tensión desde que entró al club es tremenda. Las palancas, un equipo que estaba a años luz de ganar LaLiga… Le genera una ansiedad… Cuando estoy cerca, lo controlo mucho. Le digo no bebas Coca -Cola, le aparto los dulces… soy duro como sería con mi padre porque tenemos una gran relación personal. Intento cuidarlo. Le digo de caminar, hacemos deporte juntos…».

En una entrevista para el canal TV3, Masip también habla de las obras del Spotify Camp Nou: «No he entrado a ver las obras. Ha de ser un sacrificio para todos nosotros. La apuesta de Montjuïc es la única que puedes hacer. Necesitas un estadio acorde. Este año será un año de sufrir. Sabemos que cuesta subir al Estadio».

Por último, el asesor de Joan Laporta habló del mercado de fichajes y de la importancia de las salidas para poder acometer los fichajes que tantos problemas les están trayendo: «Estamos en vía de inscribir a los jugadores. Si no hay salida, no puede haber entradas».