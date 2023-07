Laporta desvela los detalles de su ‘cita’ con Tebas: «Nos vimos en un sitio bonito y tranquilo…»

Joan Laporta ha desvelado todos los detalles de su cita con Javier Tebas que provocó un cambio de relación que ha hecho que el Barcelona encare de una forma distinta el futuro. El presidente el conjunto culé confirmó que las relaciones entre ambas partes se han reconducido y además lo celebró en una entrevista concedida en la que ha hecho repaso a toda la actualidad del conjunto culé.

Laporta confirmó que se harán todas las operaciones programadas para este verano y que de momento no han podido oficializar por sus problemas con la masa salarial. «Estoy convencido de que se harán todas. El plan de viabilidad está aprobado, pero hay que cumplirlo. Y quiero dejar claro que lo íbamos a cumplir incluso aunque LaLiga no nos obligase a ello. El club lo necesita, pero ha estado bien que LaLiga lo compartiese con nosotros, aceptamos la normativa. Se han rehecho las relaciones institucionales con Laliga y personales entre Tebas y yo. Tiene que ser así. Aparte de eso, el club no se para», afirmó el presidente del Barcelona.

Laporta también contó como se originó el cambio de relación entre ambas partes. «A ver, lo que hay es una muy buena relación. Di el paso yo, nos vimos en su casa, en un sitio muy bonito y tranquilo de Huesca. Pudimos tener una conversación tranquila, desenfadada y sin apriorismos. Javier Tebas es muy vehemente, con mucho carácter, y yo también tengo mi manera de ser, pero tenemos muchos puntos de coincidencia y me siento cómodo con él igual que con el presidente de la RFEF, Rubiales. Creo que como presidente del Barça tiene que ser así», dijo.

En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, Laporta también habló como se originó el desencuentro entre las dos partes. «Que tengamos una buena relación no significa que pensemos lo mismo. Empezamos bien, yo a Javier le conocía desde hacía años, pero él pensaba que entraríamos en la operación CVC y nosotros pensábamos que no teníamos que hacerlo. Nos ha ido mejor con lo que hemos hecho, las condiciones son más favorables, ahí hubo un punto de fricción que desencadenó una situación que no era la deseable. Hubo esta discrepancia», opinó.