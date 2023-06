Luis de la Fuente: «El presidente fue muy claro, el apoyo es total y yo lo siento»

Luis de la Fuente, que mandó su apoyo a Sergio Rico y dio la enhorabuena al Sevilla, atendió a los medios de comunicación tras dar a conocer la convocatoria de la selección española para disputar la fase final de la Liga de Naciones. La lista tiene como grandes novedades la presencia de Le Normand, que debuta, Jesús Navas y Jordi Alba. También vuelven Bernat, Canales y Rodrigo Moreno.

Una lista veterana

«Siempre que se hace una lista es para ganar. Está más que nunca está hecha para ganar, ya que en dos partidos podemos conseguir un título».

¿Cómo está?

«Estoy responsabilizado y tranquilo. También seguro, porque lo que hago lo hago de una manera muy meditada. Repasamos todos los detalles y eso me da tranquilidad».

Autocrítica tras perder contra Escocia

«Puede ser. Soy el primer autocrítico, pero si no lo fui lo lamento. La valoración de ese partido nos ayuda a ser mejores y ahora vamos a serlo. Yo soy muy autocrítico, a veces en exceso».

La convocatoria

«Es un escenario para ganar dos títulos. No se hacen cambios de manera caprichosa. Cito jugadores que creo que van a rendir bien en este contexto».

Le Normand

«Lo primero que tengo es que dar las gracias al departamento jurídico y legal y al jugador por estar con nosotros. Es un grandísimo futbolista que tiene un futuro fantástico en una posición que en España necesitamos de este nivel. Si no le ha llamado Francia es porque no le ha visto mucho. Tendrá un recorrido muy importante».

Tres centrales

«Sólo hay 23 jugadores. En la anterior había 26. Siempre he hecho una convocatoria similar. Si hay que tirar de un cuarto central podría ser Rodrigo, aunque no he hablado con él nada de eso. Si hay que hablarlo se hablará tranquilamente».

Experiencia de la primera concentración

«Las experiencias nos ayuda a ser mejores y todos vivimos experiencias que nos ayuda a ser mejores. Las que he tomado para hacer estos cambios no tiene que ver que sea por su mal rendimiento. Había que tomar decisiones en un contexto muy específico y hemos entendido que estos son los más convenientes. En esos dos aspectos hemos considerado que son los más adecuados».

El futuro

«El proceso es de continuidad, pero nadie dijo que los 26 de la primera lista eran los que íbamos a llamar en el futuro. Iremos rotando, variando y contemplando cada escenario. No sabía cuantos cambios eran, pero hemos seleccionado los que creíamos que era mejor».

Críticas tras Escocia

«La experiencia nos enseña. Sigo estando igual de feliz, de comprometido y de tranquilo. Igual he dormido mal y vengo un poco más cansado. Sigo siendo el mismo. Cómo no voy a estar ilusionado ante la posibilidad de ganar un título. Sé de donde vengo y lo que es. Cuando ganemos será más favorable y cuando no lo hagamos será más dura. Estoy feliz de elegir a estos 23 jugadores que en mi idea nos van a llevar a ganar un título».

¿Se la juega?

«El presidente fue claro y contundente. Dijo que esa información era falsa. El apoyo es total y yo lo siento. Del presidente, de la dirección deportiva y de los jugadores».

Paciencia con entrenadores veteranos

«Mendilibar es amigo y hemos sido compañeros. No habrá ganado títulos en 20 años, pero estuvo en el Eibar y le mantuvo cinco años en Primera. El reconocimiento hay que ganárselo día a día. Uno se lo gana en el trabajo diario. Yo celebro que le haya llegado este gran éxito y seguro que le llegarán más. Yo sigo mi camino. No sé si somos parecidos, pero tenemos un mismo trabajo».

Regreso de Navas y no de Ramos

«Son situaciones diferentes. Jesús encaja perfectamente. Nunca he hablado de ningún jugador. Está en un gran momento, tiene energía, experiencia, es campeón de Europa y nos van a aportar muchísimo».

Tensiones entre jugadores

«No pretendo que sean amigos. Lo que exijo es compañerismo y ellos lo tuvieron. No tiene nada que ver la decisión de no traer nada a Ceballos, que vendrá en el futuro, por nada que no sea deportivo. Mi objetivo es que sean compañeros».

Momento de jugadores

«Nosotros creemos que son los adecuados para la idea de juego que tenemos. Son los ideales».

Sergio Canales

«Es un futbolista extraordinario. Está en un buen momento, ha mejorado tras las lesiones y nos puede aportar calidad futbolística y otras muchas cosas. En los momentos en los que le vamos a necesitar sabemos que nos va a dar lo que necesitamos».

Dudas

«Se zanjan ganando la Liga de Naciones. Llevo 40 años teniendo que demostrar cosas. Estoy educado en valores de esfuerzo. No me generan situaciones de estrés, me motivan. En estos 10 años que llevo aquí siempre hemos obtenido resultados».

Presión

«No me genera situaciones de estrés. Sé que es así y yo me limito a hacer mi trabajo. Estamos centrados en ello».

Joselu

«Tenemos delanteros que pueden jugar en diferentes perfiles. Es un grandísimo futbolista. Más que fijarnos en un tipo de delantero, lo que hay que demostrar es que se puede jugar de diferentes maneras. Queremos dotar al equipo de ser muy versátiles. Además, tenemos gol».