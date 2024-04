Luis Enrique piensa en el Barcelona y da descanso a Mbappé y a todos sus titulares

El París Saint-Germain tiene la Ligue 1 más que encarrilada, lo que ha permitido a Luis Enrique tomarse la licencia de pensar en el Barcelona y optar por rotaciones masivas contra el Clermont. En vísperas de la ida de cuartos de la Champions League, el entrenador asturiano ha dado descanso a todos sus titulares habituales. También a un Kylian Mbappé que vuelve al banquillo, después de su polémico gesto tras ser cambiado en el último partido.

El técnico piensa en el Barça, no quiere arriesgar y ante el colista de la competición, en el Parque de los Príncipes, ha preferido tirar de los menos habituales en todas las líneas. Los cambios afectaron hasta en la portería, donde la titularidad fue para Arnau Tenas, ex del conjunto barcelonista. Luis Enrique no quiere arriesgarse lo más mínimo a que uno de sus hombres tenga ningún tipo de problema físico antes de lo verdaderamente importante, toda vez que tienen prácticamente sentenciada la Ligue 1.

El objetivo prioritario del técnico pasa por llevar a los de la capital francesa a su primera Champions, pero para ello, primero deberán eliminar en cuartos de final al Barça. Los culés han mostrado en los últimos encuentros una mejora respecto a lo visto en anteriores temporadas, lo que les ha llevado a comenzar a soñar con poder estar en Wembley el próximo 1 de junio.

Sin Mbappé para pensar en el Barcelona

El PSG y el Barcelona se verán las caras el próximo miércoles 10 de abril, en el Parque de los Príncipes. Será importante que los de Luis Enrique logren sacar una buena renta si no quieren jugársela en el Olímpico de Montjuic. Por ello, el ex seleccionador nacional ha puesto todas sus energías en la Champions League, dejando la Ligue 1 aparte, toda vez que la tiene prácticamente sentenciada, puesto que saca 12 puntos al segundo, el Brest.

El once con el que formó Luis Enrique contra el Clermont fue el compuesto por: Tenas; Mukiele, Skriniar, Pereira, Zague; Ugarte, Soler, Mayulu; Asensio, Kolo Muani y Gonçalo Ramos. Tendrán que esperar en el banquillo todas las estrellas como son Mbappé, Marquinhos, Dembélé, Hakimi y Fabián.