Luis Enrique atendió a los medios de comunicación antes del trascendental duelo que medirá a España y Georgia en Badajoz. El combinado nacional está obligado a ganar para seguir con opciones de alcanzar la primera posición del grupo de clasificación para el Mundial de Qatar, un puesto que cedieron tras perder frente a Suecia. El combinado nacional no depende de sí misma, por lo que tiene que vencer los cuatro partidos que restan y esperar que los suecos se dejen dos puntos. El seleccionador habló del altercado sufrido en Estocolmo con un aficionado que le insultó haciendo referencia a sus familiares fallecidos, tal y como explican fuentes cercanas a la RFEF.

Optimismo

“He visto el partido y lo hemos analizado. Soy más optimista, claro. Hay cosas positivas y cosas a corregir. No perdimos tantos duelos como yo pensaba. Podríamos haber mejorado las transiciones, pero también hay acierto del rival. Estamos con la moral a tope para preparar lo que queda”.

Errores

“El fútbol es un juego de errores. Los hay de los dos tipos. No hay una sola causa. El acierto de los suecos de cara a gol es destacable. Si repasamos el resto de los resultados la igualdad es total. Contra Georgia también tendremos dificultades. Jugamos en nuestra casa con nuestra gente, pero en el partido de ida ganamos en el último minuto”.

Pinchazo de Suecia

“Es algo que ya no depende de nosotros. Si vamos a la repesca ganando dos partidos estamos en el Mundial. Eso sí depende de nosotros. La Selección e Italia son las únicas que han estado entre las cuatro mejores. Siempre se puede mejorar, pero miro el lado positivo y ver la botella medio llena”.

4-3-3

«Los sistemas son un dibujo que se puede ver cuando estás defendiendo, pero atacando varía. En este partido a mí me gusta atacar, pero no tuvimos tiempo de preservar un resultado porque se adelantaron”.

Peineta a un aficionado

«Es curioso que estéis más preocupados de mi gesto y no de la violencia verbal que lo provoca y no lo condenéis, estoy acostumbrado a ello».

Sentir de la gente

“Vamos a poner el foco en lo positivo. Yo le diría a la afición que para nosotros es un apoyo fundamental. Me tranquiliza que soy de las personas que más tiempo analiza a mi selección junto a mi equipo. Nosotros jugando en casa esperamos el apoyo, sobre todo jugando en casa”.

Eric García

“No estoy de acuerdo con las críticas. Ha comenzado la temporada de manera brillante. Está en perfecto estado y lo he visto muy bien. Sufrimos en las transiciones, pero también Laporte”.

Balance de resultados

“Es un balance mejorable. No soy amigo de estas cosas”.

Evaluado

“No tengo representante, tengo a mi asesor desde que llegué a Madrid. Con los informes que me hacéis vosotros siento que no voy a tener problema para ser evaluado o no. No os doy lo que os gustaría que os diera. No he recibido una llamada de un periodista y es el mismo número desde que jugaba”.

Golear

“No he hecho especial hincapié porque en cada partido vamos a marcar el mayor número de goles posibles. Se pudo ver contra Alemania”.

Aspecto psicológico

«Dependemos de nosotros para ir al Mundial. Si algo está acostumbrado es que hay que levantar las dificultades. Tras perder estas fastidiado, pero al día siguiente hay que hacer de tripas corazón y olvidarse de unos puntos que ya no vas a recuperar”.