Luis Castro se rinde a Cristiano Ronaldo: «Estando cerca entiendes que es un fenómeno»

Luis Castro, el que hasta hace unos meses era el entrenador del Al Nassr de Cristiano Ronaldo ha roto su silencio para hablar sobre su extraña salida del club saudí y para dejar claro el respeto que profesa a la estrella portuguesa tras dirigirle durante estos meses. «Estando cerca entiendes que es un fenómeno», señala el entrenador, ahora en el paro sobre el jugador.

«Ganamos la Copa de Campeones Árabe, perdimos por penaltis la final de la Copa del Rey y en cuartos de la Champions de Asia… Fue una temporada muy densa, con muchos partidos. Había una gran expectativa por los jugadores que teníamos en plantilla: Cristiano, Mané, Brozovic, Laporte…», explica Luis Castro sobre su temporada en el Al Nassr, la gran plantilla y la exigencia de ganarlo todo, como en el resto de potencias que se han configurado en Arabia Saudí, hablando también sobre su salida: « Tengo una cosa clara: los entrenadores estamos en los clubes hasta que la Directiva decide lo contrario. Fue extraño porque nunca había salido a mitad de temporada. Me costó adaptarme, pero no pienso en si fue injusto o no. Al Nassr nos trató siempre de forma muy correcta».

De lo que habló mucho y claro también Luis Castro fue de Cristiano Ronaldo, al que digirió y del que solo tiene palabras positivas durante este tiempo: «Cristiano estaba, está y estará determinado a ser el mejor. Se ve cada día en cada entrenamiento. Tiene una voluntad permanente de jugar, batir récords, marcar los goles más bonitos… Cuando estás cerca entiendes por qué es un fenómeno. Continúa siendo decisivo en todo lo que hace. Sabe que el fútbol le ha dado casi todo y tiene un gran amor por él».

De hecho, el entrenador tiene claro que Cristiano Ronaldo romperá cualquier récord que tenga al alcance y se proponga: «No va a depender de él, sino del contexto. Nosotros intentamos sacar el máximo de Cris y conseguimos que terminara 2023 como el mejor goleador del año. Espero que tenga un entorno favorable a su alrededor y supere la marca de los mil goles».

También menciona Luis Castro a Laporte, en una entrevista en Marca, otro de sus jugadores hasta hace poco y que tan buen rendimiento ha dado en la selección española pese a su marcha a Arabia Saudí, sobre el que afirma en base a su rendimiento que no le «sorprende porque es un jugador fantástico, un líder: sabe defender, jugar en corto, en largo, es bueno por alto… No me sorprende que siga en la selección y tenga éxito».

«Comparar Ligas es complicado. Cada una tiene un contexto diferente por cultura, clima… Las hay más técnicas, más físicas, más tácticas… En Arabia, por ejemplo, se juega a 45 grados, lo que obliga a que el ritmo sea más calmado y a adoptar estrategias distintas. En cualquier caso, es una Liga fuerte, algo bipolarizada. Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad, Al Ahli… dominan por arriba como sucede en España con Madrid, Barcelona o Atlético», sentenciaba Luis Castro sobre su opinión de la competición de Arabia Saudí, la Saudi Pro League.