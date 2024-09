Cristiano se queda sin entrenador en Arabia

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo está, oficialmente, sin entrenador. El club saudí ha confirmado a través de un comunicado y de sus redes sociales que rescinde su relación contractual con Luis Castro, el hasta ahora técnico del equipo árabe. El arranque de temporada no ha sido el esperado con dos empates y una victoria en tres partidos en la Saudi Pro League e iniciar la Champions Asiática con otro empate, este caso a uno, en casa frente al Al-Shorta, un tropiezo que a la postre ha sido decisivo para tomar la decisión de despedir al técnico portugués.

El cargo de Castro ya estaba en entredicho desde que el Al-Nassr recibió el primer varapalo del curso en el primer partido de la temporada, la Supercopa que le enfrentó al todopoderoso Al-Hilal, que acabó venciendo con mucha autoridad al conjunto liderado por Cristiano Ronaldo (4-1).

Tras esta derrota, el equipo tan sólo ha podido ganar un partido en la Saudi Pro League desde que comenzó la competición, lo que le ha dejado en séptima posición en la clasificación con 5 puntos, lejos de los 9 que suman tanto el Al-Ittihad (el equipo de Benzema) y el Al-Hilal (vigente campeón) que han conseguido hacer pleno hasta el momento.

El inesperado empate ante el Al-Shorta en el estreno del Al-Nassr en la Champions Asiática ha sido la gota que ha colmado el vaso y lo que ha terminado de decantar a la directiva del club por la destitución del técnico luso. De hecho, la decisión ya estaba bastante avanzada, puesto que, según apuntan varios medios, ya hay conversaciones con el entrenador italiano Stefano Pioli, quien ha sido el técnico del AC Milan durante casi cinco temporadas, desde octubre de 2019 hasta mayo del 2024, cuando club y entrenador decidieron separar sus caminos.

Zidane, la opción de Cristiano Ronaldo

El pasado verano ya hubo voces que apuntaban a un cambio en el banquillo del Al-Nassr, incluso se llegó a publicar que Cristiano Ronaldo había pedido la contratación de Zinedine Zidane, que ya había sido su entrenador en el Real Madrid y con el que había conseguido levantar tres Champions Leagues de manera consecutiva, algo que nunca se había conseguido en la historia. Pero el club de Riad decidió no hacer ningún movimiento y esperar al inicio de temporada para ver cómo se desenvolvía el equipo, ya que a Luis Castro solo le quedaba un año de contrato (expiraba el próximo verano).

Finalmente, parece que el ex jugador de Juventus y Real Madrid, entre otros, no ha sido el elegido por parte del club saudí o, simplemente, no le ha atraído la propuesta. Por tanto, casi con toda seguridad, será Stefano Pioli el que dirigirá de forma inminente al Al-Nassr del crack luso, con el claro objetivo de enderezar el rumbo del equipo y de pelear por el título liguero con sus máximos rivales. Tras su larga etapa en el AC Milan, ahora llega un nuevo desafío para Pioli que buscará imprimir su sello en la forma de jugar del Al-Nassr, basándose en una buena defensa que consiga dejar su portería a cero en la mayoría de partidos.