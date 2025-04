Lío a la vista en el Barça: Flick tiene un problema con Szczesny si Ter Stegen se recupera de su lesión

El pasado miércoles en el Olímpico de Montjuic, cuando terminó el partido en el que el Barcelona goleó al Borussia Dortmund (4-0) en la ida de los cuartos de final de la Champions League, Ter Stegen y Szczesny se fundieron en un gran abrazo juntos antes de encarar el túnel de vestuarios. Una gran amistad entre ambos que podría truncarse tras la gran decisión que debe tomar Hansi Flick si el guardameta alemán puede regresar para jugar antes de que termine la temporada.

Szczesny tiene clara su posición. Nunca pensó que podría retirarse del fútbol, regresar al mismo y ser titular en el mejor Barcelona de los últimos años. El portero polaco comenzó a ser titular con el inicio de año y desde ese momento nadie le ha movido de ahí. Lo juega todo, cada vez muestra mejores sensaciones y todavía no conoce la derrota como portero culé. Además, todo apunta a que renovará y que la temporada siguiente puede quedarse en la entidada catalana.

Pero la realidad dice que Ter Stegen ya está entrenando con el grupo y va dando pasos agigantados para intentar regresar a la portería culé antes de que termine la temporada. El portero alemán está superando su grave lesión de rodilla y apunta a tener minutos antes de que la temporada finalice.

Pero el lío a la vista que se le avecina a Hansi Flick puede ser morrocotudo. En Liga no habría mucho problema. Si Ter Stegen se recupera y el entrenador alemán le ve para jugar, podrá darle minutos en las últimas jornadas de la competición. Es cierto que tendría que sentar a Szczesny, y viendo su estado actual, seguro que es complicado. Pero al menos, el polaco, estaría en el banquillo. Algo que no ocurría en la Champions League.

Lío para el Barça entre Ter Stegen y Szcznesy

En Liga de Campeones cambia la cosa. Y de manera drástica. Si el Barcelona alcanzar la final de la Champions League del 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, y Ter Stegen está para jugar, todo apunta a que para esa fecha ya podría estar totalmente recuperado, Hansi Flick tendrá que tomar una decisión muy complicada. Y tendrá que tomarla antes del partido.

Y es que para que Ter Stegen pueda jugar en la Champions League, el Barcelona tendría que desinscribir a Szczesny. El polaco no podría estar ni en el banquillo, y en ese caso el suplente sería Iñaki Peña. Ya sea en semifinales o en la final. Una situación muy complicada para Hansi Flick, que sabe que Ter Stegen es el capitán del equipo y un portero descomunal. Pero que también regresa de una lesión importante. Y la Copa de Europa no perdona. Y por otro lado, Szczesny está imparable también y no le ha fallado hasta ahora.

En este contexto, podemos añadir que la temporada pasada, en una situación parecida, Courtois fue titular en la final de la Champions League que el Real Madrid le ganó al Dortmund en Wembley. El portero belga también volvió tras superar una grave lesión de rodilla como Ter Stegen. La única diferencia fue que el club blanco no tuvo que desinscribir a Lunin y el ucraniano pudo estar en el banquillo.