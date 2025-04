Dani Olmo entrena con el grupo y el Barcelona ya le espera

Dani Olmo ha sido la gran noticia del entrenamiento del Barcelona en la mañana de este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El equipo de Hansi Flick ha preparado el duelo de este sábado en Butarque contra el Leganés con motivo de la jornada 31 de la Liga. El mediocentro catalán, lesionado tras el regreso del parón de selecciones, apunta a volver cuanto antes con la disciplina culé.

El nombre de Dani Olmo ha estado estos días en todos los titulares de la prensa deportiva. Pero no por su rendimiento dentro del campo, ya que desde el pasado 27 de marzo está lesionado. Su nombre volvió a ser noticia por su inscripción o no inscripción. Javier Tebas volvió a insistir en que el catalán no podía jugar más esta temporada. Pero el CSD volvió a darle un nuevo portazo y Dani Olmo ya sabe que terminará la temporada inscrito en el equipo culé.

A los 28 minutos ante Osasuna, y después de marcar un gol, Dani Olmo tuvo que retirarse lesionado tras sufrir una lesión miofascial en el aductor de la pierna derecha. «Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que el jugador del primer equipo Dani Olmo tiene una lesión miofascial en el aductor de la pierna derecha. El tiempo de recuperación será de tres semanas aproximadamente», aseguraron los servicios médicos del club azulgrana.

Dani Olmo, hasta el momento, se ha perdido los encuentros del Barcelona ante el Girona, Atlético de Madrid, Betis y Dortmund. Todo apuntaba a que el jugador culé no podría reaparecer hasta el próximo 19 de abril contra el Celta de Vigo en Liga. Pero antes de ese encuentro, los de Flick visitan a Leganés y Dortmund, y no está descartado que el catalán pueda volver antes de tiempo.

🔵🔴 DANI OLMO SE ENTRENA A LA PAR 📌 Previo al duelo contra el Leganés, el centrocampista se entrenó con el resto de sus compañeros 🔙 Su último partido fue ante Osasuna, cuando sufrió la lesión en el aductor

Ahora está por ver si Hansi Flick decide incluir a Dani Olmo en la convocatoria para viajar a Madrid este sábado y medirse al Leganés en la jornada 31 de la Liga o más bien prefiere no arriesgar con él, que sería lo más lógico. Pero la realidad es que Olmo ha entrenado junto a sus compañeros este viernes. Un equipo culé que ya tiene sus cinco sentidos puestos en seguir su gran racha en Liga.