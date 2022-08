Lewandowski le ‘roba’ el 9 de Depay

Robert Lewandowski ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Barcelona en el Camp Nou. El delantero polaco saltó al verde del coliseo azulgrana por primera vez y lo hizo con el 9 a la espalda. Ese número pertenecía hasta ahora a Memphis Depay pero el ex del Bayern se lo ha ‘robado’ con su llegada al conjunto azulgrana.

El nuevo jugador del Barcelona había lucido el 12 durante la gira americana del equipo catalán, pero ese número era provisional. Una de las exigencias que impuso Lewandowski en su contrato con el Barça era que tenía que llevar el número 9 a la espalda, por lo que era cuestión de tiempo que el delantero apareciera con ese dorsal.

Además, Depay se encuentra en la cuerda floja. El neerlandés no tiene sitio y el club le ha declarado transferible. Aunque todavía no han encontrado una oferta que les seduzca, el Barcelona quiere traspasar al ex de Olympique de Lyon, Manchester United y PSV. El hecho de darle el 9 a Lewandowski es una muestra más de que no entra en los planes de Xavi y que su futuro está lejos del Camp Nou.

De esta manera, el delantero polaco ve cumplidas una de sus exigencias impuestas en el contrato y llevará el número que ha portado desde su paso por el Borussia Dortmund. Desde entonces, tanto en el Bayern como en la selección de Polonia, Lewandowski ha portado el 9 a la espalda y en el Barça no será menos.