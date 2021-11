Valentino Rossi ha vuelto al ruedo para una última vuelta. La lluvia impidió ver la mejor versión del italiano en los primeros libres del GP de la Comunidad Valenciana, donde firmó el peor tiempo en una sesión dominada por Iker Lecuona. El piloto del Tech3 KTM fue el más rápido sobre mojado con un tiempo de 1’40.569 minutos. Así pues, el valenciano se dio el gusto de dominar en casa en su despedida puesto que el año que viene dejará MotoGP para correr en Superbikes.

