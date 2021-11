Pedro Acosta es el nuevo campeón del mundo de Moto3 tras ganar el GP de Algarve de MotoGP tras una carrera emocionante. Hizo lo que tenía que hacer desde el inicio. En las primeras vueltas adelantó a 10 pilotos para colocarse en cuarta posición. Foggia se ponía líder e intentaba marcharse en solitario. Esa era su estrategia. Pero no lo conseguía, lo cual era bueno para Acosta. Mientras tanto, el piloto de KTM se colocaba en el grupo de cabeza. El plan estaba saliendo a la perfección.

A partir de ahí el tiburón de Mazarrón se dedicó a hacer su carrera con cabeza. Superó a Artigas y a Binder para ponerse detrás de Foggia a 13 vueltas para el final. Poco a poco se fue acercando el grupo perseguidor hasta cogerles. En ese grupo venía su compañero de equipo Jaume Masiá y eso le benefició. A nueve vueltas para el final Masiá pasaba a Foggia y Pedro se aprovechó para superarle también. Acto seguido el líder del Mundial se ponía primero.

No obstante, el grupo estaba muy junto y en la locura se hundió el español y cayó hasta la quinta posición, mientras su rival se colocaba primero. El embudo no le beneficiaba en absoluto, tiraba por tierra todo el trabajo que había hecho al principio. Quedaba mucho, Acosta no se puso nervioso y consiguió llegar a la cabeza para una batalla final con Foggia.

La carrera se ponía emocionante. Acosta le superaba a tres vueltas para el final del GP de Algarve y una vuelta más tarde el italiano se la devolvía. Pero el tiburón tenía la última palabra y le superó en la última vuelta. Eso obligó a Foggia a abrirse y Binder, que venía por detrás, no frenó a tiempo y se lo llevó por delante. El italiano se iba al suelo y Pedro era automáticamente campeón del mundo de Moto3.