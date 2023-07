Leclerc es el único que enseña sus cartas en Hungría

Charles Leclerc ha marcado el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría. El monegasco ha sido el único de los favoritos habituales que se ha colocado en la zona noble de la clasificación, ya que el resto han caído a posiciones mucho más bajas de lo esperado. Ha sido el caso, por ejemplo, de Fernando Alonso y Carlos Sainz, que solo han podido ser octavo y décimo, respectivamente, aunque aún más llamativa ha sido la undécima plaza de Max Verstappen.

Después de una sesión matinal marcada por la lluvia y por el accidente de Sergio Pérez, un manojo de nervios seguido muy de cerca por el retornado Daniel Ricciardo, el clima dio tregua por la tarde y todos los coches pudieron rodar con normalidad en el circuito de Hungaroring, escenario de la undécima carrera del Mundial de Fórmula 1.

Leclerc fue el más rápido de todos al parar el cronómetro en 1:17.686. Le pisó los talones Lando Norris, segundo a tan solo 15 milésimas y dejando entrever que el retorno de McLaren en Silverstone no fue flor de un día. A partir de ahí, una clasificación imposible de pronosticar ni en la quiniela más descabellada.

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁

Charles Leclerc takes the top spot to cap off our Friday running 💫#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/45VkS6TGTA

— Formula 1 (@F1) July 21, 2023