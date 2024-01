LeBron James hace historia en el All Star de la NBA y la afición se vuelca con Ricky Rubio

LeBron James ha hecho historia este jueves en el All Star de la NBA. La estrella de Los Angeles Lakers estableció un nuevo récord de selecciones para el partido de las estrellas que se disputa el próximo 18 de febrero en Indianápolis, con un total de 20 participaciones. Le arrebata así el registro a Kareem Abdul-Jabbar, que se queda en segundo lugar con 19. El 23 del conjunto angelino capitaneará al equipo del Oeste junto a otras grandes estrellas.

Shai Gilgeous Alexander (Oklahoma City Thunder), el jugador que suma más partidos de treinta puntos este año en la NBA, el esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) y Kevin Durant (Phoenix Suns) acompañarán a LeBron James en el quinteto titular del equipo del Oeste. En el caso del esloveno repetirá titularidad por segundo año consecutivo, y sumará su quinta participación seguida en el All Star.

Tras el formato de los últimos años, en el que el capitán elegía sus compañeros sin conferencias, este año han vuelto al formato clásico de Conferencia Oeste contra Conferencia Este. En este encuentro el que destacan jugadores de la talla de Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) o el propio Luka Doncinc (Dallas Mavericks), además de los capitanes LeBron James y Giannis Antetokounmpo.

La NBA, que ha recuperado su formato tradicional para su partido de las estrellas, de Oeste contra Este, anunció este viernes los quintetos titulares tras el cierre de las votaciones. En las mismas se tomó en cuenta los votos de los aficionados (50%), de los jugadores de la NBA (25%) y de un grupo de periodistas seleccionado por la liga (25%).

Por otro lado, el quinteto titular del Este estará integrado por el griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) y Damian Lillard (Milwaukee Bucks). El Este contará con una pintura de muchos quilates con dos de los últimos tres MVP de la NBA, Antetokounmpo (2020) y Embiid (2023).

Ricky Rubio, votado para el All Star

En las votaciones ocurrió algo inesperado. La afición se volcó con Ricky Rubio y le votó para estar en el partido de las estrellas el próximo 18 de febrero en la casa de los Indiana Pacers. El base español recibió 2.618 votos de los seguidores para incluirle en el All Star de 2024. Fueron muchos los que quisieron tener un gesto con el ya ex de los Cavaliers, que ha dejado la NBA para terminar de recuperarse de sus problemas de salud mental.

El de El Masnou nunca ha sido All Star de la NBA en toda su carrera y, evidentemente, este año tampoco iba a serlo, pero la afición ha querido tener un bonito gesto con uno de los jugadores más queridos de la liga. Ricky se desvinculó recientemente de los Cavs para seguir con su proceso de recuperación.

Por el momento, pese a que su nombre ha sonado para el Barcelona, Rubio no tiene intención de volver al baloncesto hasta que no complete su proceso de sanación. No obstante, ahí queda este bonito gesto de la afición a un jugador que siempre ha tenido el respeto de sus compañeros, entrenadores y aficionados durante toda su trayectoria deportiva. Ahora se encuentra apartado de las canchas por motivos de salud mental, pero todos confían en volver a verle sonreír y retirándose haciendo lo que más le gusta, jugar al baloncesto.