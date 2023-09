Lebron James quiere montar un Dream Team para París 2024 tras el último fracaso de Estados Unidos

Lebron James quiere poner el broche de oro a una espectacular carrera deportiva con un último servicio para su país en los Juegos Olímpicos de París que se disputarán el próximo verano. En 2024, la capital francesa acogerá una nueva cita olímpica y el jugador de Los Ángeles Lakers estaría trabajando para formar un Dream Team y llevarse el oro.

Muchos son los nombres que han sonado y que podrían acompañar a Lebron James en los próximos Juegos Olímpicos de 2024. Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum y Draymond Green aparecen en una interminable lista de estrellas con las que sueña el propio Lebron jugar y ganar el ansiado oro. Ya se ha visto como en los últimos Mundiales los grandes nombres de la NBA deciden dar un paso al lado y renunciar a ello, pero los JJOO es una cita especial en el que otros jugadores como Devin Booker, Damian Lillard, De’Aaron Fox y Kyrie Irving ya han manifestado su deseo de asistir.

LeBron James no viste la camiseta de Estados Unidos desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El alero americano llegaría a París 2024 con 39 años y muy cerca de cumplir los 40. Por otro lado, Stephen Curry, otro de los grandes nombres, nunca ha vestido la camiseta de su país en unos Juegos Olímpicos. De momento no es oficial, pero ha sido el propio Lebron quien ha alimentado los rumores con un comentario en redes sociales.

Según informa el reputado periodista de The Athletic Shams Charania, las conversaciones habrían comenzado antes incluso del fracaso de Estados Unidos en el Mundial donde acabó en cuarta posición, por primera vez fuera de las medallas. Uno de los principales motivos por los que Lebron James podría convencer a Stephen Curry sería que Steve Kerr es el entrenador principal de la selección, quien es también de los Golden State Warriors.

Could we see a last dance with LeBron in the Olympics? 👀 pic.twitter.com/RaFH78SO6X

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 8, 2023