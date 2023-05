La insólita coincidencia que convierte a LeBron y a Curry en hermanos en la NBA

La NBA ha llegado a una nueva era en la que las estrellas se van sucediendo desde la juventud e incluso desde otros países que hace años no podíamos pensar que tendrían ese dominio en cuanto a peso específico en la mejor liga de baloncesto del planeta. Sin embargo, como puede suceder en otros deportes como el tenis, los veteranos siguen a pie del cañón y demostrando que siguen siendo los mejores. Si hablamos de baloncesto actual, las figuras de LeBron James y Stephen Curry siguen brillando como las que más, pero lo que muchos no saben es la coincidencia que une a ambos e incluso les puede catalogar como ‘hermanos’.

LeBron James y Stephen Curry tienen muchas cosas en común en lo deportivo. Ambos son estrellas indiscutibles de la NBA, iconos de la liga y precursores en sendos estilos de juego que supusieron un cambio en la forma de entender el baloncesto. Además, también son campeones múltiples de la NBA. Pero más allá del deporte que les ha encumbrado como figuras a nivel global, Curry y LeBron están unidos por sus raíces, en concreto, por haber nacido en la misma localidad.

No hablamos de una coincidencia moderada, ya que James y Curry no nacieron en Nueva York, Boston o Los Angeles, si no que lo hicieron en una localidad de apenas 200.000 habitantes censados, Akron, en el estado de Ohio. Ahí llegó al mundo el 30 de diciembre de 1984 LeBron James, el jugador que 20 años después cambiaría la concepción de baloncesto NBA con su físico descomunal y una inteligencia que, sumada a su talento, le llevó a que las comparaciones con Michael Jordan fueran admitidas.

Algo menos de cuatro años después, el 14 de marzo de 1988, nacía en el mismo estado, en la misma ciudad, en Akron, Wardell Stephen Curry II, hijo de un gran jugador NBA, Dell Curry, que por entonces residía en esta localidad debido a su compromiso profesional con los Cleveland Cavaliers, precisamente, la franquicia que vio debutar a LeBron James en la NBA y con la que ganó uno de sus cuatro anillos de campeón, en el año 2016. Curry no tuvo una explosión como la de James, fue todo más lento e inesperado, pero su condición de líder de los Golden State Warriors le otorgaría éxitos individuales y colectivos, además de la condición de líder en el cambio de tercio de la NBA hacia la era del triple.

Los títulos NBA de LeBron y Curry

En lo que a los títulos NBA se refiere podemos encontrar otra gran coincidencia entre LeBron James y Stephen Curry, ya que actualmente y a la espera de lo que suceda en la temporada 2022-23 que se encuentra en su punto álgido, ambas estrellas cuentan con el mismo número de anillos de campeón de la NBA, un total de cuatro por barba. LeBron se coronó con los Miami Heat en 2012 y 2013, para después hacer lo propio con los Cleveland Cavaliers en su vuelta a casa, en 2016, y con Los Angeles Lakers, su actual equipo, en 2020. Curry, por su parte, no se ha movido de los Golden State Warriors, y con ellos logró los entorchados de campeón en 2015, 2017, 2018 y el último, en 2022.