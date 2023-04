El furioso mensaje de LeBron James contra un jugador de Memphis que le vaciló

Los Ángeles Lakers vencieron por 125-85 a los Memphis Grizzlies en la pasada madrugada y ganaron la serie de los playoffs de la NBA por 4-2. Pero el partido tuvo sus roces y LeBron James no los ha olvidado pasadas las horas. La estrella de los Lakers ha explotado en sus redes sociales contra un rival de Memphis que le vaciló.

«A diferencia de ti, pequeño, soy un hombre adulto. Zapatos grandes para llenar pantalones de culo crecido. Probablemente apresurado, ve a preguntarle a tus padres. Es evidente que estás mirando a una leyenda. Estás tratando de comer sin decir gracias antes·», afirmó el jugador estadounidense en sus redes sociales.

Unlike you little 🤬I'm a grown ass man

Big shoes to fill 🤬, grown ass pants

Prolly hustled with your pops, go ask your parents

Its apparent you're staring at a legend

Who, put a few little 🤬in the they place before

Trying to eat without saying they grace before! 🤫👑

— LeBron James (@KingJames) April 29, 2023