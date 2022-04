Robert Lewandowski es el gran deseo del Barcelona para este verano. El delantero termina contrato con el Bayern en 2023 y todavía no ha renovado, el club azulgrana se ha posicionado como el principal candidato a hacerse con sus servicios y su posible llegada ilusiona a la afición. Un seguidor culé se fotografió con Joan Laporta en el Reale Arena y le preguntó por su fichaje, a lo que el presidente contestó dejando la puerta abierta.

Al terminar de hacerse la fotografía el aficionado le pregunta: «¿Viene en verano o no?», le pregunta el aficionado del Barça, a lo que Laporta responde: «Este tiene más posibilidades sí». El presidente sigue vendiendo ilusión entre los seguidores culés mientras el club sigue trabajando para traer a uno de los grandes goleadores de Europa.

El aficionado colgó el vídeo en su cuenta de la red social Tik Tok y las imágenes no tardaron en hacerse virales. Pese a los rumores, todavía no hay acuerdo entre las partes tal y como reconoció el director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, antes del partido ante el Eintracht: «Lewandoswki es un jugador muy importante para su club. Estamos en el terreno de la especulación periodística. No tenemos un acuerdo absolutamente con nadie y si nos interesara un futbolista hablaríamos con su club».

Hace unos días, en Alemania publicaban que el Bayern estaría dispuesto a dejar ir a su estrella por 40 millones de euros. No obstante, su entrenador, Nagelsmann, ha asegurado que «seguirá con nosotros». El polaco tiene todavía un año más de contrato con el club bávaro pero el Barcelona está apretando para intentar ficharle.