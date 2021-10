Joan Laporta dormirá más aliviado esta noche después de que los socios compromisarios votasen en la Asamblea General Ordinaria 2021 a favor del cambio en el artículo 67 de los Estatutos del Barcelona. Esta reforma o suspensión significa que el presidente ni su Junta tendrán que dimitir si presentan por segundo año consecutivo pérdidas en el ejercicio 21-22. La gran mayoría, 265, votaron a favor de esta propuesta, mientras hubo 54 votos negativos y 18 en blanco.

Elena Fort, vicepresidenta institucional, enumeró durante la Asamblea General Ordinaria 2021 la lista de estatutos que querían modificar. Los socios compromisarios que se acercaron hasta el acto pudieron aprobar o rechazar las propuestas de cada artículo independientemente los unos de los otros. El punto fuerte llegó con el número 67, que impediría a Joan Laporta continuar en la presidencia tras presentar por segundo año consecutivo pérdidas en el ejercicio.

«Esta disposición, no somos ajenos al debate y a la preocupación. Añadimos una disposición transitoria. La propuesta es a consecuencia de las pérdidas registradas en el ejercicio 20-21, quedaría provisionalmente suspendido y sin efectos hasta la restitución del patrimonio neto positivo», comenzó explicando Elena Fort ante los socios compromisarios.

«Este artículo sólo permite dos años de pérdidas como límite y también restringe un máximo de deuda. Entendemos que está pensado para una dirección ordinaria del club donde todo funciona, no hay pérdidas y no hay patrimonio negativo», dijo Elena Fort ante el público. «¿Qué sucede hoy en octubre de 2021? Que el club está en una situación extraordinaria económica fruto de una gestión nefasta, a lo que se suma los daños de la pandemia», agregó la vicepresidenta institucional.

«La propuesta que hacemos es suspender de forma provisional hasta que la situación económica patrimonial haya sido revertida», dijo al explicar en qué consiste la votación a los asistentes. «Como expuso Laporta reitero para que no exista ningún recelo, la junta se compromete a revisarla en cada Asamblea Ordinaria que realicemos. Cada año os explicaremos lo que está sucediendo», declaró.

Por otro lado, también reveló lo que sucederá si los compromisarios votaban no a la reforma: «Quisiera hacer mención de qué pasaría si votamos no. En marzo se eligió a la Junta, se nos confió para revertir la situación económica. Estamos convencidos de que generaremos beneficios, pero reducir el endeudamiento es inviable hacerlo en dos años. Mantener este artículo nos obligaría a vender patrimonios activos. Pese a su vigencia hemos llegado a la situación en la que estamos, por lo que su aplicación no garantiza lo que pretende este control. Es muy importante que si no se vota a favor esta Junta se irá y le pasará lo mismo a la siguiente».

Elena Fort cerró su intervención con un mensaje pidiendo a los socios compromisarios que confiase en Joan Laporta y su directiva. «Esta Junta tiene derecho a poder actuar en igualdad de condiciones con cualquier otra Junta y no tiene derecho a ser penalizada por una gestión nefasta. Os pedimos confianza», concluyó.

Luz verde al Espai Barça

Minutos antes de procederse a la votación de la reforma del artículo 67 de los Estatutos del Barcelona se produjo la otra gran votación, la de solicitar financiación hasta 1.500 millones de euros para llevar a cabo el Espai Barça. Este proyecto de Joan Laporta, con el que pretende actualizar las instalaciones azulgranas a la vanguardia del deporte, tendría el principal apoyo de Goldman Sachs, aunque el presidente culé reconoció que siguen hablando con otros grupos.

En la votación se aprobó el proyecto del Espai Barça con una apabullante mayoría, aunque ahora, tal y como se comprometió Joan Laporta, ahora debe someterse a referéndum entre todos los socios y socias del Barcelona. Esto era un punto clave que le habían pedido los compromisarios y el máximo mandatario del club azulgrana aceptó.