Laporta envía a su mano derecha de regreso a Barcelona para solucionar el caos de la inscripciones

Rafa Yuste ha decidido abandonar la gira del FC Barcelona por Asia para regresar a España. Una decisión a raíz de los grandes problemas económicos que atraviesa el club con la urgencia de las inscripciones de cara a la próxima temporada. Poco después del caos generado por la expedición en la pretemporada y el lío con las retransmisiones, el vicepresidente del club azulgrana desvió la atención señalando que hicieron un gran trabajo.

«Estar aquí (Asia) es una gran noticia. Había una parte que no se había cobrado y fuimos firmes para defender los intereses del club», explicaba en referencia a los impagos que sufrió el club por parte del sponsor días antes de viajar. Sin embargo, el centro de atención fue acerca del malabarismo que está haciendo el Barça a la hora de inscribir los nuevos fichajes.

«Falta muy poco para que todo encaje. Sé que la regla cambia de forma precipitada a veces, pero sigo siendo optimista. Acabaremos de pulir cosas con Deco, ahora vuelvo a Barcelona. Confío en que pronto todo acabe bien. Deco ha hecho un trabajo extraordinario y ahora estamos acabando de perfilar posibles ingresos adicionales. Como sabéis, la regla 1:1 va cambiando y los ingresos pueden ser inversores de fuera o algún espónsor con el que trabaja el departamento comercial», explicó Yuste.

Ter Stegen y la vuelta del Barcelona al Camp Nou, incertidumbre total

Para ello, el club ha tratado de dar salida a varios futbolistas que no cuentan para Hansi Flick, como el caso de Ter Stegen. El portero decidió operarse de la espalda cuando se hablaba de su salida, y la posibilidad de quitarle la capitanía empezó a sonar con fuerza, pero Yuste no se mojó: «Depende completamente del equipo y del entrenador. No depende de mí. Eso es algo del entrenador y del equipo y no me toca a mí analizarlo. Es una decisión interna. Tenemos el máximo respeto por el jugador y tenemos que estar al lado de los jugadores pase lo que pase», declaró ante los medios.

Tampoco puso la mano en el fuego para adelantar cuándo estaría de vuelta el equipo al Camp Nou: «No queremos ponernos más presión y dar más fechas. Todos los culés tenemos mucha ilusión, pero depende de muchas cosas y queremos seguridad absoluta para todos los socios», sentenció.