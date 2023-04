Laporta ataca al Madrid por el ‘caso Negreira’: «Un club que históricamente ha sido favorecido…»

Joan Laporta comparecerá este lunes ante los medios de comunicación para dar la cara como máximo dirigente del Barcelona sobre el ‘caso Negreira’. No obstante, en los prolegómenos al partido de este domingo ante el Getafe, el presidente del conjunto azulgrana habló ante los peñistas del club en Madrid para anticipar el discurso que elaborará y no dudó en atacar duramente al Real Madrid considerándolo como un equipo que «históricamente ha estado favorecido».

Después de dos meses de que estallara este escándalo que afecta al estamento arbitral, al fútbol español a nivel reputacional en Europa y, por supuesto, al Barcelona, Joan Laporta ha decidido romper la ley del silencio desde que saliera a la luz este caso. Será este lunes, a partir de las 11:00 horas, cuando el presidente del Barça comparezca en el Auditori 1899 del Camp Nou para dar explicaciones sobre el ‘caso Negreira’.

«No tienen nada porque no hay nada. Aquí lo que han hecho es magnificar una situación de que una de las personas que estaba vinculada a estas empresas era un ex árbitro y un ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. No tenía ninguna capacidad para alterar los resultados de ningún partido porque él no designaba a los colegiados. Mañana lo explicaremos todo», decía Joan Laporta.

Laporta avanza ante los peñistas en Madrid . “no tienen nada porque no hay nada” y que Negreira “no tenía ninguna capacidad para alterar los resultados en el tema arbitral” y que mañana explicará todo pic.twitter.com/BuHSfi6bpI — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) April 16, 2023

«A nosotros no nos gusta ganar por motivos de favoritismo arbitral. Hay otros clubes, en concreto que se ha presentado en el juicio, que históricamente ha estado favorecido. Por eso me parece que no tiene sentido y mañana lo explicaré y espero que se entienda muy bien. El barcelonismo se ha hecho grande por generaciones que han hecho crecer al club. No vamos a permitir que se ensucie al sentimiento barcelonista», añadió el presidente del Barcelona.