Koeman: «El caso Negreira está afectando mucho a la imagen del Barcelona, lo noto en Holanda»

Ronald Koeman ha opinado sobre el caso Negreira y ha hecho un repaso a la actualidad del Barcelona en una rueda de prensa celebrada este miércoles con motivo de su torneo de golf. El seleccionador holandés dejó claro que nota que el club ha perdido imagen por el escándalo de los pagos al número dos de los árbitros.

Caso Negreira

«Afecta mucho a la imagen del club. Noto en Países Bajos que la gente ahora piensa diferente. El Barça ha perdido imagen. No ayuda. No puedo opinar más porque no sé qué ha pasado».

Sanción UEFA

«He visto que la UEFA quiere saber qué ha pasado y nunca se sabe, pero ojalá no tenga sanción».

Relación con Laporta

«Tampoco hay que hablar del pasado. El club tendrá su pensamiento en ese sentido. Ya he dicho lo que pienso, hay que mirar al futuro. El Barça sigue y yo sigo con mi vida. El daño se pasa con el tiempo».

ADN Barça

«Es el de ganar. Como el del Ajax, que son parecidos por filosofía y manera de jugar. El Barça siempre quiere dominar el juego. Un equipo que ataca, marca y gana títulos».

Messi

«Es el mejor jugador del mundo, cualquiera que le pueda tener será fuerte. He vivido de cerca su marcha y fue un día malísimo. Cuando veo a Leo con otra camiseta, aún me extraña. No sé cómo está el tema ni lo que piensa Leo. Soy partidario de que Messi sea jugador del Barça».