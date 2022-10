Laporta: «Apoyamos la Superliga y pronto habrá noticias»

Joan Laporta ha vuelto a expresar públicamente su apoyo al proyecto de la Superliga y además ha avanzado que «pronto habrá noticias» con este tema. En su discurso inaugural de la Asamblea General Ordinaria del FC Barcelona, el presidente también cargó contra los clubes-estado Manchester City y Paris Saint-Germain y contra la FIFA por apoyarlos. Estas fueron sus palabras en la tribuna:

Apoyo a la Superliga

«La distorsión de los clubs-estado, con recursos ilimitados, desestabiliza de forma evidente. Esto provoca no poder fichar estrellas o comprometer el futuro económico. Y la UEFA, en vez de ponerles freno, lo que hace es darles más poder. Por eso apoyamos a la Superliga, porque queremos una competición más igualada en la que cada club compita con sus recursos sin la distorsión de los clubes-estado. Los clubs regiremos nuestro destino. Los clubes-estado me hacen reír cuando dicen que los clubes de la Superliga son los ricos. No tengan duda que la Superliga sería una liga abierta, basada en la meritocracia y respetando las ligas estatales».

A la espera de que pronuncie Europa

«Si la resolución de la Unión Europea es favorable, podremos trabajar sin presiones para proponer un formato de competición que sea del agrado de todo el mundo. Pronto habrá noticias y trabajando juntos toda la familia del fútbol seguro que encontraremos soluciones a este problema para todos los clubes».

Renuncia a CVC

«38 clubes de la Liga han vendido sus derechos de televisión a CVC durante 50 años. No lo veíamos bien, no lo consideremos recomendable y pensábamos que lo podíamos hacer mejor».