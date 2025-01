Lamine Yamal sobre la cautelar del CSD: «Dani Olmo está aliviado»

Lamine Yamal analizó la victoria del Barcelona sobre el Athletic en la primera semifinal de la Supercopa de España a pie de campo. El jugador azulgrana, autor del 0-2 que sentenció el choque, se mostró muy feliz de poder disputar la final y no concretó si desea jugarla ante el Mallorca o el Real Madrid. También valoró de manera positiva la cautelar concedida a Dani Olmo.

«Era el objetivo, llegar a la final y ganarla. Estamos muy contentos», comenzó señalando Lamine Yamal ante los medios de comunicación a pie de campo tras el final del partido contra el Athletic.

«El Athletic es un equipo muy físico y hemos sufrido un poco al final de la primera parte, pero hemos seguido jugando bien y hemos podido sacarlo», comentó Lamine Yamal sobre el rival.

«Estamos contentos que Dani Olmo y Pau Víctor puedan jugar ya. Están aliviados, al final es normal estar nervioso cuando no puedes jugar. Espero que en la final estén con nosotros», confesó la estrella culé sobre sus compañeros.

«No importa, sea quien sea será un rival difícil, queremos el título», culminó Lamine Yamal a pie de campo tras lograr el pase a la final de la Supercopa de España.

Gavi analiza el pase a la final

«Estoy contento y muy feliz por la victoria del equipo. He tenido de meter gol y dar una asistencia, pero lo importante es que estamos en la final», comenzaba señalando Gavi.

«He hecho varias celebraciones. Pero una de ellas sí que la he hecho por Dani Olmo. Sabe que es muy importante para nosotros y estará en la final. Se lo he dicho antes que la iba a hacer si marcaba. Se lo he dedicado», valoró el jugador azulgrana.

«Tanto Dani como Pau son dos jugadores que nos ayudan muchísimo. Estamos muy contentos de que nos pueden ayudar», culminó Gavi sobre Olmo.

El Barça alcanza la final de la Supercopa

El Barcelona comenzó la semifinal de la Supercopa de España con paso firme. Tardó solamente 17 minutos en abrir la lata con una gran internada de Balde y un remate desde el interior del área de Gavi. El canterano culé celebró el gol con rabia, era su primer tanto esta temporada tras superar una grave lesión. Durante la celebración realizó la celebración de un Dani Olmo que veía el partido desde la grada con una sonrisa, sabedor que podría disputar la final tras la concesión de la cautelar por parte del CSD.

A pesar del gol, la primera mitad del Barcelona no fue positiva. El juego culé no era nada fluido. Los pases no encontraban destinatario y el Athletic encontraba huecos para generar ocasiones de peligro. Aun así, el cuadro vasco no era capaz de perforar la portería de un Barça bien armado atrás.

El segundo, el que sentenció el duelo, lo hizo Lamine Yamal en el inicio de la segunda mitad tras aprovechar un grave despiste de la defensa del Athletic. Un gol que metía al cuadro azulgrana en una nueva final de la Supercopa de España. La primera oportunidad que tiene Hansi Flick para ganar su primer título.