Gavi quiere ser Olmo

Gavi quiere ser Dani Olmo en este Barcelona de 2025. Es cierto que el futbolista catalán ya tiene la cautelar otorgada por el CSD y podría ser de la partida en la final de la Supercopa de España, pero para que esto suceda, Hansi Flick tendría que sentar a un Gavi que fue el líder del equipo desde el centro del campo a la hora de superar al Athletic en la primera semifinal disputada en Arabia Saudí.

La noticia saltaba a las 19:00 de la tarde cuando el CSD anunciaba en un comunicado que le otorgaba la cautelar provisional a Dani Olmo y a Pau Víctor. La alineación del Barça salía pocos instantes después y no estaban ni en la convocatoria. Se enteraron en el autobús. Pero podrán jugar la final de la Supercopa de España.

El titular en el Barcelona para hacer de Dani Olmo fue Gavi. Y fue el mejor del Barça en un partido gris del equipo de Hansi Flick. El andaluz sacó todo su carácter, demostró que físicamente está mucho mejor, y marcó el gol que desatascó la semifinal. Ahora su misión es ganarse un sitio en este equipo, y para ello quizás tenga que sentar a un Olmo deseoso de volver a jugar. Dilema importante el que tendrá Hansi Flick este domingo con ambos futbolistas.

El Barça estará en la final de la Supercopa de España

El Barcelona comenzó la semifinal de la Supercopa de España con paso firme. Tardó solamente 17 minutos en abrir la lata con una gran internada de Balde y un remate desde el interior del área de Gavi. El canterano culé celebró el gol con rabia, era su primer tanto esta temporada tras superar una grave lesión. Durante la celebración realizó la celebración de un Dani Olmo que veía el partido desde la grada con una sonrisa, sabedor que podría disputar la final tras la concesión de la cautelar por parte del CSD.

A pesar del gol, la primera mitad del Barcelona no fue positiva. El juego culé no era nada fluido. Los pases no encontraban destinatario y el Athletic encontraba huecos para generar ocasiones de peligro. Aun así, el cuadro vasco no era capaz de perforar la portería de un Barça bien armado atrás.

El segundo, el que sentenció el duelo, lo hizo Lamine Yamal en el inicio de la segunda mitad tras aprovechar un grave despiste de la defensa del Athletic. Un gol que metía al cuadro azulgrana en una nueva final de la Supercopa de España. La primera oportunidad que tiene Hansi Flick para ganar su primer título.

Szczesny se hace fuerte bajo palos

Szczesny fue el portero titular del Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic. Fue una de las grandes sorpresas del once. Iñaki Peña era suplente y nadie entendía nada, pero tenía su explicación. El canterano culé había llegado tarde a una charla de equipo, y eso Hansi Flick lo castiga duramente. Por ello lo mandó al banquillo.

El guardameta polaco aprovechó la oportunidad a las mil maravillas y dejó su portería a cero contra el Athletic, al igual que hizo contra el Barbastro. Ya lleva dos partidos consecutivos en este inicio de 2025 y todavía no sabe lo que es encajar siendo portero del Barcelona. Su papel fue clave en el partido, realizando varias paradas de mérito, y mostrándose muy seguro bajo palos.