Lamentable batalla campal en las gradas entre jugadores de Uruguay y aficionados colombianos

La segunda semifinal que se disputó de la Copa América entre Colombia y Uruguay acabó con una lamentable batalla campal entre los jugadores uruguayos y los aficionados colombianos en las gradas. Entre ellos Darwin Núñez, Ronald Araújo y José María Giménez saltaron a la grada para pelear con hinchas rivales una vez finalizado el partido de este miércoles, que acabó con victoria y pase a la final del conjunto cafetero.

Cuando el árbitro pitó el final del encuentro hubo una trifulca entre jugadores de las selecciones en el círculo central, que se reprodujo rápidamente en la grada entre hinchas de los dos países. Lo más sorprendente ocurrió cuando varios jugadores con Núñez al frente saltaron a la grada para implicarse en la pelea entre las hinchadas mientras les llovían objetos y líquidos.

Núñez, puños en alto en posición de pelea, recibió un puñetazo en la cara de uno de los aficionados de la cafetera. La trifulca duró varios minutos mientras los esfuerzos de la policía eran inútiles para separar a los implicados.

Esto obligó a que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) condenara «enérgicamente» en un comunicado «los actos de violencia en el fútbol», aunque evitó referirse directamente a la pelea entre jugadores uruguayos e hinchas colombianos tras la semifinal de la Copa América entre ambas selecciones. «No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha», afirmó en un comunicado.

This is best video of the whole situation filmed by @qc_javi. The Uruguayan players are clearly telling the Colombian fans, “with family no, with family no.” And then all hell breaks lose.

This is the clearest video of the incident. #SoyCeleste #Celeste #CopaAmerica… pic.twitter.com/0sfJVBfPFW

