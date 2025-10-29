KPMG se convierte en un miembro importante de la familia de la selección española de rugby

KPMG refuerza su compromiso con el deporte al convertirse en patrocinador del rugby español. La firma de servicios profesionales se convierte en colaborador oficial de las selecciones absolutas femenina y masculina de rugby para las próximas dos temporadas (2025/26 y 2026/27).

El rugby español vive un momento decisivo, con la mirada puesta en consolidar su crecimiento y ampliar su presencia en el panorama deportivo internacional. En este contexto, KPMG se suma al proyecto como aliado clave para acompañar a las selecciones absolutas de rugby XV en su camino hacia nuevos logros.

El patrocinio de KPMG engloba tanto a la selección masculina como a la femenina de rugby XV absolutas, reforzando su compromiso con la igualdad en el deporte. Este apoyo da visibilidad al talento de las jugadoras y ayuda a crear referentes que inspiren a nuevas generaciones. Al mismo tiempo, impulsa el desarrollo del rugby en España, generando más oportunidades para que tanto chicos como chicas sigan creciendo dentro de la disciplina.

Juanjo Cano, presidente de KPMG en España, ha mostrado su alegría por el acuerdo. «En KPMG, compartimos la mentalidad del rugby: no hay estrellas, hay equipo. Competir, crecer y hacerlo juntos. Nuestro apoyo al rugby nace de una conexión profunda de valores: una apuesta por el talento, la igualdad y el esfuerzo colectivo. Nos ilusiona apoyar a Los Leones y Las Leonas. Estamos convencidos de que juntos, vamos a llegar más lejos».

Por su parte, Juan Carlos Martín, presidente de la Real Federación Española de Rugby, ha destacado que «la decisión de KPMG de extender su colaboración con la Federación y patrocinar a nuestras selecciones absolutas es una noticia extraordinaria y un motivo de orgullo. Ahora, que KPMG dé el salto para apoyar a Los Leones y Las Leonas —nuestros máximos referentes deportivos— es la prueba de que están totalmente alineados con nuestros valores: el esfuerzo, el trabajo en equipo y la excelencia. Estamos convencidos de que esta alianza será clave para los próximos éxitos de nuestro rugby XV».

KPMG: un símbolo de permanencia

Durante las dos temporadas, el logotipo de KPMG estará presente en las equipaciones oficiales de ambos equipos nacionales y en diversas acciones de comunicación, activaciones y eventos conjuntos que buscarán acercar el rugby al público y potenciar su impacto social.

Desde la temporada 2023/24, KPMG ha colaborado con la RFER apoyando la competición nacional de jóvenes talentos, la liga nacional M23, que pasó a denominarse «KPMG Emerging», con el objetivo de aumentar su visibilidad y dinamismo. Por otro lado, también ha colaborado con el programa «#SpainFirstFellowship», diseñado para acompañar a los jugadores en su desarrollo deportivo y profesional, mejorando su empleabilidad y facilitando su transición hacia el alto rendimiento.

Tras estos apoyos, la firma de servicios profesionales da un paso más y se une a la RFER como aliado clave de las selecciones absolutas para que los Leones y las Leonas sigan avanzando, metro a metro, hacia nuevas victorias.