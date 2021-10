Konrad de la Fuente era una de las grandes promesas de La Masia, llamado a ser importante en el primer equipo. Sin embargo, debido a las pocas oportunidades que le daba Koeman, tuvo que abandonar el Barcelona en verano en busca de minutos para poder seguir creciendo como futbolista. Se marchó al Olympique de Marsella. Ahora, el ex azulgrana cargó contra el técnico neerlandés y desveló lo feliz que está en Marsella con Jorge Sampaoli.

«Fui yo quien decidí irme, durante seis meses lo estuve hablando con mis representantes. Siendo realistas, iba a ser difícil tener un tiempo de juego interesante en el primer equipo. La diferencia está ahí. Ya he jugado más de 500 minutos y es sólo octubre, tengo 20 años. En el Barça probablemente no hubiera jugado tanto. No habría sido lo mismo», reconoció durante una entrevista en el Twitch Jijantes.

Acto seguido, el ahora futbolista del Marsella, pasó al ataque contra el entrenador del Barça: «No sé qué pensaba Koeman de mí. Estuve la temporada pasada con ellos, pero apenas jugué (sólo 3 partidos con el primer equipo en todas las competiciones). Estaba feliz de estar allí y entrenar con los mejores. He aprendido mucho. Fue una buena experiencia».

Pese a su salida, Konrad no se cierra la puerta y sueña con poder volver a vestir de azul y grana en un futuro y jugar en el Camp Nou. «Soy muy culé, nunca se sabe en el futuro, pero estoy centrado en mi temporada aquí. El resto, lo veremos más adelante». El Barça, consciente de su potencial, se quedó un 50% de una posible venta del futbolista en caso de que salga del Marsella.

Adaptación al Marsella

Konrad de la Fuente asegura que es feliz en el Olympique de Marsella, donde cuenta con la confianza del técnico, Jorge Sampaoli: «Me adapté bastante bien, muy rápido. Tengo la confianza del entrenador y de mis compañeros. Los hispanohablantes Álvaro, Pol y Balerdi me hicieron sentir bienvenido. En la ciudad estoy contento, el idioma, hablo las palabras básicas y eso me ayudó».

Además, admite que lo pasó mal durante la pretemporada. «Sampaoli es muy bueno pero también muy exigente, con mucho trabajo táctico todos los días. Durante la preparación, tuve miedo con las sesiones dobles, a partir de las 8 de la mañana, entrenamientos de dos horas y media, una hora de sala… y partidos entre semana. Fue difícil».