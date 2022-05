Jürgen Klopp habló desde Liverpool en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de semifinales de la Champions League contra el Villarreal. El entrenador alemán no quiere relajaciones después del 2-0 conseguido en el encuentro de ida disputado en Anfield.

Thiago

«Thiago podría jugar en cualquier equipo del mundo. Tiene un talento fantástico. Sería un jugador excepcional en la selección. Eso no tiene nada que ver con jugar con el Bayern o con España. Si está en buena forma físicamente es un jugador excepcional».

Su estadística en España

«No me preocupa. ¿Cuántas veces me han dejado fuera equipos españoles? ¿Tiene esa cifra? Yo tampoco. No creo en esas estadísticas».

Listos para sufrir

«Hemos acertado en algo en estos meses. Nuestro trabajo es todo perfecto hasta este momento. Pero si empezamos con mal pie el próximo partido todo se complica. No damos palmadas siempre. No hay que pensar en el pasado. Tenemos que estar listos para sufrir. Atentos en cada entrada. En cada jugada. Que la afición se motive. Debemos ser emocionales, pero también contundentes. Tenemos que presionar. Sufrir pero reaccionar».

¿Eliminatoria encarrilada?

«El segundo partido es el más importante El más importante sería la final. Nada se da por hecho, nuestro equipo es excepcional. Vamos a estar listos».

¿Trabajo hecho?

«¿Está el trabajo hecho? Si fuera más joven me habría enfadado mucho con la pregunta. Por supuesto que no. Sólo es la mitad. Tenemos que ir allí e intentar ganar, sabiendo que ellos irán con todo lo que tienen».