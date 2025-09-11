Kirian anuncia que vence de nuevo al cáncer y recibe el alta para jugar con Las Palmas

Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, ha recibido el alta médica tras superar por segunda vez un linfoma de Hodgkin, el cáncer que le apartó del fútbol profesional la pasada temporada. El centrocampista tinerfeño lo confirmó en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en el Estadio de Gran Canaria, devolviendo así la esperanza a un equipo que echó de menos su liderazgo en los últimos meses.

Kirian, natural de Candelaria, anunció el pasado 6 de febrero que sufría una recaída de su enfermedad y que debía iniciar un nuevo proceso de recuperación. Casi nueve meses después, puede volver a ponerse a las órdenes del cuerpo técnico. «Comunicarles que tengo el alta médica. Un paciente oncológico necesita cinco años para la curación. De ahí la recaída, no estaba curado del todo. Pero sí tengo el alta médica, el alta competitiva. Eso me permite volver a mi día a día, a pegarle alguna patada a algún compañero o que me la peguen ellos a mí y a mirar mal al míster cuando no me ponga», explicó el jugador en su comparecencia.

🎙️ Kirian: “Tengo el alta médica y competitiva”. pic.twitter.com/t4FRnD66Qc — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) September 11, 2025

El futbolista de Las Palmas ha vencido por segunda vez a este cáncer. Recordemos que el 2 de agosto de 2022 fue la primera vez que informó del cáncer que padecía, linfoma de Hodgkin. En aquel momento, con 24 años, se mostró firme: «Empieza la lucha, es la razón por la que quería hablar yo: que me vean fuerte; no quiero el mensaje de pena. Voy a salir de esto y en diciembre van a tener el mejor mercado de invierno porque voy a volver».

Ocho meses después, cumplió su palabra. El 30 de abril de 2023 regresó al césped en La Romareda ante el Real Zaragoza y pudo contribuir en el tramo final al ascenso a Primera División.

La segunda recaída, anunciada el 6 de febrero de 2024, volvió a poner a prueba su fortaleza. «Serán seis meses de lucha, pero estoy seguro de que la próxima temporada estaré de vuelta», manifestó entonces el capitán. En ese periodo no pudo ayudar a su equipo a salvar la categoría, pero su ejemplo se convirtió en referencia para plantilla y afición.

Ahora, con el alta médica y competitiva tras superar el cáncer, Kirian vuelve a estar disponible para entrenar con Las Palmas y, cuando el cuerpo técnico lo decida, jugar. «El alta me permite volver a mi día a día, a la normalidad. Quería comunicarlo en primera persona», dijo. El jugador explicó que lleva semanas entrenando con el grupo y que necesitará todavía «ritmo y entrenamientos» para alcanzar su mejor versión. «Cuando mi físico lo demuestre, cuando en los entrenamientos esté bien, porque si no lo estoy perjudicaría al equipo, estoy convencido de que si llega mi físico a estar en algún momento y lo puedo aportar al equipo, va a ser el primero en decidir que puedo participar», señaló sobre su regreso a la competición.

Durante su intervención, Kirian también tuvo palabras de agradecimiento para su entorno. «Hay gente de la directiva aquí conmigo que me acompaña en las ruedas de prensa a las que estoy más que agradecido, no solo aquí, sino desde fuera me han trasladado cariño. Aparte de mi pareja, que es la que está conmigo todos los días, si hay una persona a la que tengo que agradecer es a mi hematóloga, es un diez», expresó. El capitán reconoció haber trabajado con psicólogos y profesionales para afrontar la situación: «He intentado separar al Kirian emocional del Kirian del fútbol».