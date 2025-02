Kirian Rodríguez anuncia que ha recaído en el cáncer: «Tengo que parar otros seis meses»

Kirian Rodríguez tiene que volver a parar. El capitán de la UD Las Palmas anunció que ha recaído del cáncer y no volverá a jugar más en lo que queda de temporada. «Ayer me comunicó la hematóloga que he recaído del cáncer, que vuelvo a tener la enfermedad, que voy a tener que parar otros seis meses, que voy a tener que pasar por otro tratamiento de quimioterapia y volver a luchar contra la enfermedad», señaló el futbolista en una rueda de prensa sin preguntas.

«Buenos días a todos. Para empezar quería decir tres cosas antes de comunicarles lo que les quería decir. Primero, agradecer al club y a todas las personas que me han apoyado en todo momento. Segundo, agradecer al cuerpo técnico y jugadores han respetado mi decisión de que no estén aquí porque creo que ellos tienen que estar focalizados en lo importante, que es el partido del sábado. Y tercero perdón por citarlos y no dejarles hacer preguntas. Con lo que les gusta a ustedes el morbo, no era momento de preguntas. Si por segunda vez no hemos respetado la privacidad a una persona, no podía permitir las preguntas. Creo que soy bastante trasparente», comenzaba diciendo el centrocampista de Las Palmas.

Kirian explicó que se hace pruebas rutinarias cada seis meses desde que superó el cáncer: «Lo que vengo a comentarles, como muchos ya sabrán porque salió la noticia ayer. Desde hace un mes… yo tengo pruebas rutinarias desde que me dio el cáncer, cada seis meses tengo que realizarme pruebas. A principios de enero me hice una analítica, la analítica a medida que iba pasando el tiempo la hematóloga iba con un poco de preocupación y viendo que los valores no estaban siendo los adecuados, me hice otro tipo de pruebas como una biopsia».

«Ayer me comunicó la hematóloga que he recaído del cáncer, que vuelvo a tener la enfermedad, que voy a tener que parar otros seis meses, que voy a tener que pasar por otro tratamiento de quimioterapia y volver a luchar contra la enfermedad. Quería ser yo la persona que se lo volviera a decir, que se lo volviera a comentar, el que le explicara cuáles han sido los motivos, el por qué decido frenar y cuáles han sido los motivos», añadió el futbolista de Las Palmas.

Por último, Kirian Rodríguez se despidió mandando un mensaje de esperanza: «Me toca volver a parar y luchar contra la enfermedad. Como la otra vez dije el mismo mensaje, espero volver a verlos en la 2025-26. Estoy seguro de que nos veremos en ella, y estoy 100% convencido de que será en Primera División porque creo en el club, en los jugadores y en el cuerpo técnico y estaremos todos contentos de volverme a ver. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto».