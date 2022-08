El jugador de Las Palmas Kirian Rodríguez sufre un linfoma de Hodgkin

El futbolista de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez ha revelado este martes que padece un linfoma de Hodgkin y que, a partir de ahora, empieza su «lucha» contra la enfermedad, que le tendrá «un tiempo» apartado del fútbol, pero de la que asegura que va a «salir» para «volver» al equipo.

«Empieza la lucha, quiero que me vean fuerte y no me vengan con mensajes de pena. En diciembre tendrán el mejor mercado de invierno porque voy a volver», declaró en una rueda de prensa en la que estuvo arropado por miembros del consejo de administración, la dirección deportiva, el cuerpo técnico, la plantilla y empleados de la entidad canaria.

El centrocampista de Candelaria, de 26 años, relató cómo conoció su enfermedad. «Cuando llego en pretemporada y hago las pruebas físicas, le comunico al club que no me encontraba bien físicamente, había circunstancias en mi cuerpo que no estaban bien, dolor e inflamación, y el club y los médicos se ponen en marcha para realizar pruebas médicas», indicó.

«Encuentran que tengo el bazo inflamado, que los valores del calcio no están bien y, la casualidad, que cuando ingreso doy positivo en COVID», explicó. «Ingreso en el Hospital Insular, me hacen pruebas de todo tipo y el lunes me extraen un ganglio para ver qué puede suceder y se confirma que tengo un linfoma de Hodgkin, que empieza por el sistema linfático», añadió Kirian.

El tratamiento le obligará a estar un tiempo alejado de las canchas, aunque adelantó que seguirá «dando indicaciones desde la grada y chillándoles a todos». «Empiezo una lucha totalmente diferente pero voy a estar con el equipo a muerte», advirtió.

Además, dio las gracias a todos sus compañeros y al club por su apoyo. «Doy las gracias nuevamente a todos, a mis compañeros que me llamaron a diario, a los médicos del Hospital Perpetuo Socorro, el doctor Bolaños y Clara Quintana, que estuvieron atentos para que todo fuera lo más rápido posible y al personal del Hospital Insular, en especial a la hematóloga Valeria, que contactó con mis padres en cada momento», concluyó.