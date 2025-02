El mundo del fútbol lamenta el nuevo varapalo de Kirian: «Has demostrado espíritu de lucha»

El mundo del fútbol lamenta este jueves la nueva recaída de Kirian Rodríguez, jugador de Las Palmas, en el cáncer. El futbolista canario lo anunció este jueves a los medios de comunicación en una comparecencia en la que no admitió preguntas de los periodistas y acto seguido compañeros de profesión e instituciones de todo tipo mostraron su cariño hacia el centrocampista, que no jugará más esta temporada.

El Real Madrid fue de los primeros clubes en dar su apoyo a Kirian, que ya sufrió cáncer en 2022 y le obligó a parar al igual que ahora. «Querido Kirian Rodríguez, mucho ánimo y mucha fuerza para afrontar este reto. Deseamos que nos podamos ver pronto en un terreno de juego con el espíritu de lucha que ya has demostrado. El Real Madrid y los madridistas estaremos apoyándote en este desafío. Un cariñoso abrazo», rezaba el mensaje del club blanco.

También la Real Federación Española de Fútbol, que un mensaje más escueto tendió su brazo a Kirian en un momento tan duro: «Mucho ánimo, Kirian. Ahora paras, pero ya estamos restando días para volver a verte sobre el césped. Este partido lo ganas por goleada, seguro». La Liga también estuvo ahí para apoyar al canario: «Toca demostrar tu fuerza de nuevo, pero estamos seguros de que volverás pronto. Estamos contigo».

El Tenerife, club con el que Las Palmas mantiene una rivalidad histórica, también fue de las primeras voces en reaccionar a la recaída de Kirian y volcarse con el futbolista: «Todo nuestro apoyo y ánimo a Kirian Rodríguez. Un abrazo repleto de buenos deseos para una persona y futbolista ejemplar, dentro y fuera de los terrenos de juego. Mucha fuerza».

La recaída de Kirian

Kirian explicó que se hace pruebas rutinarias cada seis meses desde que superó el cáncer: «Lo que vengo a comentarles, como muchos ya sabrán porque salió la noticia ayer. Desde hace un mes… yo tengo pruebas rutinarias desde que me dio el cáncer, cada seis meses tengo que realizarme pruebas. A principios de enero me hice una analítica, la analítica a medida que iba pasando el tiempo la hematóloga iba con un poco de preocupación y viendo que los valores no estaban siendo los adecuados, me hice otro tipo de pruebas como una biopsia».

«Ayer me comunicó la hematóloga que he recaído del cáncer, que vuelvo a tener la enfermedad, que voy a tener que parar otros seis meses, que voy a tener que pasar por otro tratamiento de quimioterapia y volver a luchar contra la enfermedad. Quería ser yo la persona que se lo volviera a decir, que se lo volviera a comentar, el que le explicara cuáles han sido los motivos, el por qué decido frenar y cuáles han sido los motivos», explicó el futbolista de Las Palmas.