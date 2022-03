Nasser Al Khelaifi atraviesa su peor momento en el PSG y ha querido defender de las últimas críticas recibidas en una entrevista en la que ha disparado contra la Superliga. El máximo mandatario del conjunto parisino atacó al campeonato, a Real Madrid y Barcelona justo cuando los seguidores del club francés están pidiendo su dimisión tras el fracaso de la Champions.

Superliga

«Con la ESL o sin ESL, odio decir Superliga, estás hablando de tres clubes (Real Madrid, Barcelona y Juventus). Saben que no hay posibilidades. La gente se está muriendo en Ucrania y no tiene dónde dormir, ¿y estamos peleando por la Superliga? El problema con los clubes de ESL es que no tienen estabilidad. No tienen una visión financiera a largo plazo. Siguen hablando de su contrato legal. Lo que olvidan es que el fútbol es un contrato social, no es un contrato legal, están agitando una hoja de papel».

Fondos de inversión

«Imagina que no hubiera habido inversión en los últimos años. El fútbol se habría derrumbado, te lo prometo. Somos un fondo de inversión. Compramos el club por 70 millones de euros. Desde entonces hemos recibido ofertas multimillonarias. Esta es la marca que construimos como una inversión real, en equipos masculinos y femeninos. La gente critica porque es una riqueza soberana. ¿Qué pasa con otras formas de propiedad? ¿La adquisición del deporte por capital privado es un bien social? ¿Qué pasa con los clubes impulsados hasta el cielo por particulares? ¿Es eso bueno?

Críticas al Barcelona

«El Barcelona es un club propiedad de los socios con una deuda de 1.500 millones de euros. ¿Funciona? Nuestra inversión en el PSG no solo ayuda a un club. Imagina que el PSG no estuviera en la liga francesa. ¿Dónde encontraría la liga un fondo de inversión para invertir 1.500 millones de euros? ¿Quién va a los clubes pequeños a invertir? Cuando miras la imagen completa de lo que estamos haciendo, ha elevado el nivel», afirmó en una entrevista concedida a BBC Sports.