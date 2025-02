Kendrick Lamar revolucionó la Super Bowl con su actuación del descanso

Kendrick Lamar tomó el testigo a los Philadelphia Eagles en el descanso de la Super Bowl para convertirse en el protagonista de la final de la NFL de este 2025. El rapero estadounidense hizo suyo el Superdome de Nueva Orleans, en un show marcado por la polémica de sus reivindicaciones, puesto que hizo alegatos a favor de Palestina. Samuel L. Jackson, vestido de Tío Sam, ejerció como presentador, dando paso a los temas que interpretó el artista y en el que hizo un cameo Serena Williams.

Aunque una de las grandes anécdotas que dejó fue que, aprovechando la presencia de Donald Trump en el estadio, Lamar sacó una bandera de Palestina al final de su show. La realización la ocultó, pero sí que se vio en el estadio. También llamó la atención cómo la seguridad del estadio perseguía a uno de los múltiples integrantes del show.

Las dudas del espectáculo estaban puestas en que Lamar interpretase la canción Not Like Us, en la que llama «pedófilo» al rapero Drake, que le interpuso una demanda por difamación. La cantó, pero evito volver a referirse al también rapero, obviando esa frase. Pero sí que se pronunció sobre varios temas de actualidad.

Su interpretación de 13 minutos supuso un recorrido por sus grandes títulos, algunos como DNA, el más coreado por el público. En su repertorio no faltó algunos de sus temas favoritos como Humble, mezclados con canciones de más recorrido como Squable Up Peakaboo.

En los días previos, sin revelar detalles, Kendrick Lamar se había pronunciado sobre su show en la Super Bowl: «Me gusta hacer que la gente escuche, pero también que vea y piense un poco. Conozco a los individuos más malos y agresivos, pero no pueden expresarse como quieren, así que recurren a otras cosas, pero yo tengo las herramientas necesarias para comunicarlo de manera efectiva».

Lamar habló en la previa a su actuación en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LIX que disputaron Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs en el Caesars Superdome de New Orleans. Al descanso, el correctivo que se estaban llevando los todavía vigentes campeones era claro, puesto que los Eagles ganaban 24-0.