La plantilla y el cuerpo técnico del FC Barcelona se han conjurado con una cena antes de vivir un tramo fundamental de la temporada, sobre todo el duelo vital de la próxima semana en Múnich, donde se jugará la vida en la Liga de Campeones. La cuenta corrió a cargo de Pedri, que de esta forma quiso celebrar el reciente Premio Kopa que le ha concedido la FIFA y agradecer el apoyo de sus compañeros para lograrlo.

Un céntrico restaurante de la capital catalana fue el escenario de esta conjura en la que participó toda la plantilla, incluido Sergio Agüero, cuyo carrera deportiva está en el aire después de la arritmia cardíaca detectada por los médicos. En un ambiente más relajado que los terrenos de juegos, Xavi quiso hacer piña de esta manera más distendida con sus pupilos.

La cena llega después de la trabajada victoria ante el Villarreal (1-3), la primera del equipo azulgrana a domicilio esta temporada, y antes del duelo del duelo del próximo sábado en el Camp Nou ante el Real Betis, en el que el Barça tratará de sumar su tercera victoria seguida en la Liga y acercarse a los puestos que clasifican para la próxima Champions.

Sin embargo, a nadie en Can Barça se le escapa que el gran objetivo en el horizonte inmediato pasa por el Allianz Arena de Múnich. Allí le espera el próximo miércoles el Bayern, en un duelo que está obligado a ganar para meterse en octavos si no quiere depender del duelo entre el Benfica y el Dinamo de Kiev. Pese a que ya está clasificado como primero de grupo, el club bávaro ya ha avisado de que no piensa relajarse y que afrontará con la máxima intensidad este encuentro, igual que hizo con su contundente victoria de la ida en el Camp Nou (0-3).