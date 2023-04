El jugador del Girona que vio en directo el puñetazo de Valverde a Baena

El futbolista del Girona Arnau Martínez presenció a través de una videollamada con Álex Baena el puñetazo que Fede Valverde le propinó tras el encuentro de Liga en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Villarreal. Tanto el testigo como el afectado por la agresión del uruguayo fueron compañeros en la entidad catalana y en el momento en el que tuvieron lugar los hechos estaban hablando por teléfono.

Todo indica a que el uruguayo lo hizo como venganza por unas palabras que el jugador amarillo le dijo en el partido de Copa del Rey de enero refiriéndose a su situación familiar de aquel momento. Baena se adentró en el parking del estadio madridista y, mientras mantenía una conversación con su ex compañero del Girona, apareció Valverde que, sin mediar palabra, le agredió físicamente.

Además, el centrocampista uruguayo no contento con el puñetazo le dijo unas palabras antes de marcharse. «Y ahora sigues diciendo lo que vas diciendo por los campos», dijo Valverde en referencia a las palabras de Baena en el partido de La Cerámica. El delegado del submarino amarillo presenció el acontecimiento y motivó a la policía a tomar medidas in situ. No obstante, el futbolista decidió esperar en ese momento y puso una denuncia al día siguiente.

Por tanto, según Sport, Arnau Martínez habría presenciado los hechos y sería testigo de la situación vivida en el parking del Santiago Bernabéu, donde se vivió dicho episodio. Según informa el medio catalán el futbolista del Villarreal se pasó hablando con su madre hasta las cuatro de la madrugada del pasado domingo explicándole lo ocurrido.