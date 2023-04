Baena denuncia a Valverde por la agresión sufrida en el Bernabéu

Álex Baena ha presentado una denuncia contra Fede Valverde por el puñetazo que recibió al término del partido disputado entre el Real Madrid y el Villarreal en el Santiago Bernabéu. El jugador del conjunto amarillo tenía la opción de denunciar ante el Comité de Competición y ante la Policía y, finalmente, ha optado por hacerlo ante esta última. Así lo ha confirmado el club en un comunicado en el que además condena cualquier tipo de acto violento.

«El futbolista del Villarreal, Álex Baena, sufrió anoche una agresión mientras se dirigía al autobús del equipo tras el partido disputado ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Ante esta situación, el jugador ha decidido interponer la correspondiente denuncia al agresor ante la Policía Nacional. Una vez más, el Villarreal muestra su rechazo a cualquier acto de violencia y cree firmemente en la versión de su jugador al cual le apoyará a lo largo de todo este proceso», reza el comunicado difundido por la entidad amarilla.

El incidente se dio una vez acabado el partido entre ambos conjuntos, cuando Valverde se acercó en el parking del estadio al autobús del Villarreal y le agredió. «Dime ahora lo que me has dicho en el campo sobre mi hijo», le dijo el madridista a Baena antes de propinarle un golpe en la cara.

El árbitro del encuentro, Alberola Rojas, no vio lo sucedido, por lo que no lo recogió en el acta, por lo que el Comité de Competición no puede actuar de oficio. Sólo podría hacerlo si el futbolista del Villarreal o el club denunciasen los hechos, algo que ha sido descartado por la entidad. Baena, por su parte, tenía la posibilidad de denunciarlo por vía deportiva –Competición– o penal, optando por esta última.

Baena se ha personado en una comisaría de Castellón este domingo a poner la denuncia. Con ella, se aleja la posibilidad de que haya sanción deportiva, al ser una cuestión judicial. Sí que podría entrar Antiviolencia, pero parece complicado que haya una sanción disciplinaria. Las imágenes están recogidas en las cámaras de seguridad del Bernabéu, que serían reclamada por las autoridades para visionarlas.

El pique entre Valverde y Baena viene de los octavos de final de la Copa del Rey, en el que el Real Madrid ganó remontando por 2-3. Entonces, el jugador del Villarreal habría hecho alusión a los problemas con el embarazo de la mujer del mediocentro madridista y le habría dicho «llora ahora que tu hijo no va a nacer». El delantero del Villarreal, por su parte, ha desmentido esta versión.